Sobre Procustos e o Fundamentalismo Não Pedagógico

Segundo a mitologia grega Procustos era um salteador que armava uma armadilha para seus hospedes, em sua casa ele tinha uma cama de ferro, que tinha exatamente a sua medida, assim os visitantes que não se encaixavam eram amputados se grandes demais ou esticados se pequenos, para caber no leito de procustos. Sendo assim podemos imaginar quanta energia nós gastamos tentando enquadrar as pessoas, o que desencadeia uma frustração mútua na contemporaneidade.

Já o fundamentalismo não pedagógico talvez seja um neologismo que pensei para refletir sobre a convicção de alguns profissionais da educação em não levar em consideração a possibilidade de outros caminhos, e quando isso é ignorado consciente ou inconscientemente gera esse fundamentalismo, porque não me permite a progressão na minha própria aprendizagem, porque já a concebo como pronta e acabada, sem possibilidade de mudança, o que me faz lembrar da síndrome de Gabriela ou da Madrasta: “Espelho, espelho meu, existe pensamentos mais verdadeiros que os meus”.

Partindo do mito de procustos como analogia pertinente para clarear o porquê do fundamentalismo não pedagógico gerar um entrave educativo no processo de construção do crescimento humano e profissional dos trabalhadores em educação e, por conseguinte dos alunos permita-me parafrasear o filósofo Nietzsche que dizia que as convicções são prisões, assim quem adota uma postura fundamentalista não pedagógica cai na armadilha da pseudociência, beirando uma traição intelectual principalmente quando se faz proselitismos dessas condutas inadvertidamente de forma procustiana, amputando-se a si e aos outros, negando outras possibilidades, diversidades, uniformizando as pessoas ou ainda esticando-as para encaixá-las nos nossos preconceitos.

Os comportamentos procustianos estão por toda parte em nossas relações, mas acredito que quando elas se processam dentro do ambiente escolar se tornam mais danosas e perversas, porque se presume maior legitimidade dessa educação formal e por isso a minha inquietação, já que entendo que a escola não pode ser terreno de propagação dessas ideias que no meu contexto são recorrentes. Para não correr o risco de ser ingênuo, sei que sou produto cultural dessa sociedade, que estou contaminado por ela e suas representações sociais, mas nas minhas elucubrações tenho me pautado pela primazia da dúvida, me permitindo ao principio da (des)aprendizagem e (re)signifcando minha prática, mesmo sabendo que o primeiro escape pode ser punido na próxima esquina ou no leito de procustos.

(*) Rogério Ribeiro dos Santos é professor da Ed. Básica de MT.