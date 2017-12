O estudo da osteopatia visceral está voltado para o bom funcionamento sistêmico do corpo, ou seja, as relações entre as vísceras, sistema nervoso central e o sistema estrutural.

Todos os órgãos, assim como todo o corpo, estão em movimento constante e em sincronia entre si e com todas as estruturas que os rodeiam. Quando essa sincronia estiver perturbada, estamos diante de uma disfunção osteopatia visceral. Essas disfunções são caracterizadas por víscero-espasmos, diminuição da mobilidade e motilidade da víscera, diminuição da vascularização, ptoses viscerais, aderências decorrentes de inflamações, infecções, intervenções cirúrgicas, traumas, postura incorreta por demasiado tempo, entre outros. Na visão osteopática, essas alterações viscerais também podem ter origem simpática, parassimpática, hormonal, restrição tecidual e diminuição do líquido seroso presente na cavidade abdominal.

O método avaliativo e terapêutico das vísceras foi desenvolvido pelo osteopata e fisioterapeuta francês Dr. Jean-Pierre Barral, considerado o pai da manipulação visceral por sua dedicação de mais de 30 anos de estudos clínicos e dissecativos. Ele percebeu que as manipulações da coluna alteravam o funcionamento dos órgãos e se propôs a estudar o caminho contrário: se as manipulações das vísceras alteravam as os sinais clínicos da coluna.

As vísceras apresentam dois movimentos: mobilidade e motilidade.

Mobilidade visceral: refere-se os movimentos passivos de acomodação que as vísceras sofrem principalmente em resposta aos movimentos respiratórios, exigência dinâmicas corporais e modificação posturais. Estes movimentos estão na dependência da liberdade que o sistema viscerofacial proporciona. Este sistema interpõe as vísceras, formando camadas membranosas com líquido seroso que possibilita o deslizar intervisceral, o denomina articulações viscerais.

A contínua variação de pressão intra-toracica e intra-abdominal gerada pelo diafragma durante os ciclos respiratórios, obriga as vísceras destas cavidades a mover-se nos três planos (sagital, frontal e transverso) tais movimentos são importante para a dinâmica visceral global e sobretudo para o equilibrio das tensoes mecânicas internas.

Motilidade visceral: refere-se aos movimentos ativos embrionários das vísceras. São movimentos que não se relacionam diretamente com as vísceras ocas, mas de movimentos inerentes de todas as vísceras.

De forma geral são descritas três técnicas de correção das disfunções viscerais:

* Técnica Direta: são técnicas de alavancas curtas, indicada pra tratar disfunções da mobilidade visceral.

* Técnica Indireta: são técnicas de alavancas longas, também utilizadas para tratar as disfunções da mobilidade visceral.

* Técnicas de Indução: são técnicas utilizadas para tratar a disfunção da mobilidade visceral.

Os principais efeitos da manipulação visceral são: eliminação do espasmo reflexo da musculatura lisa do trato visceral; estiramento das fáscias com o fim de liberar as aderências e dar elasticidade e liberdade de movimento.

A osteopatia visceral é indicada para:

* Hérnia de hiato;

* Ptoses viscerais;

* Constipação intestinal e refluxo (inclusive em bebês);

* Distúrbios hepatobiliares;

* Alterações cardíacas;

* Distúrbios renais;

* Alterações do ciclo menstrual;

* Queda da imunidade;

Patologias sistêmicas de origem visceral, entre outras.

Por Dr. Etielle Carlos Lários Duran

(Crefito: 156080-F)

Osteopatia, terapia manual e ortopedia

(66) 3423-7090/9998-7473.