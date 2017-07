O número de pessoas enterradas como indigentes em Rondonópolis no ano passado revelou expressivo crescimento em relação ao ano anterior. Outra mudança observada neste período é quanto a principal causa de morte destes que não tem o corpo reclamado, que mudou de acidente de trânsito para homicídio. A informação é do técnico em necropsia do Instituto Médico Legal (IML) do município, Wladimir Lopes do Nascimento.

No ano passado, 17 foram enterrados como indigentes, enquanto em 2012 este número somou 6. “É uma estatística crescente na medida em que a cidade e a população crescem. Algo que podemos apontar é em relação à causa morte, que do ano passado para cá notamos que deixou de ser trânsito e passou a ser homicídio”, externa.

Esses dados não são somente casos de indigentes, conforme ressaltou, mas também de pessoas que não tiveram identificação da família e acabam por ser enterradas como indigentes.

Atualmente, existem dois corpos não reclamados na geladeira do IML. Um deles já teve identidade descoberta, trata-se de José dos Santos. O outro, não identificado, deu entrada no Hospital Regional vítima de espancamento onde ficou por 40 dias até morrer no início deste ano. “Não tinha documento nenhum. O que sabemos é que foi encontrado na Vila Canaã, onde foi espancado provavelmente por alguém usando um capacete, que estava do lado”, detalhou.

O técnico em necropsia explicou que esses corpos ficam armazenados no IML por 30 dias, até que o inquérito investigativo sobre o caso seja encerrado. “Legalmente, devemos manter armazenados durante 30 dias, tempo que esperamos a família procurar e também que o delegado está desenvolvendo as investigações. Mas já houve casos de ficar de 2 a 3 meses”, explicou.

Após o período legal ou quando se há necessidade de vagar um dos seis lugares da geladeira no IML, são pedidas as autorizações para enterrar os corpos. “Nós apresentamos a argumentação e pedimos autorização ao delegado responsável que nos emite uma guia de sepultamento. Depois, contatamos a funerária conveniada com o município – que custeia o serviço – e elas assumem o enterro. Todo esse processo ocorre em um dia”, disse.

Junto à guia de sepultamento, explicou Wladimir, é emitido um documento onde é especificado onde foi enterrado o corpo. “Chama-se localização de sepultura. Assim, caso algum familiar que procure pelo corpo que já tenha sido enterrado, ele é encontrado facilmente. A identificação nesse caso se dá por fotos”, explicou.

De acordo com coordenador da Polícia Técnica de Rondonópolis (Politec), Geraldo Rambo, que acompanha diariamente os casos, é comum haver a procura posterior. “São muitos os casos de família que procuram depois de enterrados sem identificação. Já ocorreu de ser até mesmo empresário”, comentou.