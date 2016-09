Escritores fundam a Academia Rondonopolitana de Letras

Foi fundada na noite de ontem (19), no auditório do Jornal A TRIBUNA, a Academia Rondonopolitana de Letras (ARL) com 12 patronos e 12 cadeiras, que será presidida pelo acadêmico Pedro Pereira Campos Filho. Na ocasião, foi aprovado o estatuto da ARL, que visa estimular o desenvolvimento da literatura, em suas múltiplas formas, em especial a produzida na atual região sudeste de Mato Grosso, além de escolhidos os 12 patronos e os 12 acadêmicos.

De acordo com o estatuto, a ARL deve zelar pelo idioma pátrio, preservar a memória de seus patronos, bem como a produção intelectual dos seus acadêmicos falecidos, para conhecimento da posteridade. “(São Objetivos) participar ativamente dos movimentos voltados para estudos de problemas culturais da atualidade”, especifica o estatuto, que objetiva ainda o intercâmbio com entidades culturais do estado, país e exterior.

Para o presidente da ARL, Pedro Pereira Campos Filho, a academia será de suma importância para o movimento literário, especialmente em cumprir a sua função de despertar a literatura nos mais jovens, além de estar aberta para as atividades culturais. “Não podemos criar o conceito de academia fechada e sim estar aberta e ser um instrumento de discussão de temas importantes como, por exemplo, a nova ortografia da língua portuguesa”, disse.

Durante o evento de fundação, foram eleitos os 12 acadêmicos da ARL. A cadeira 1 ficou com Ailon do Carmo; a 2, com Pedro Pereira Campos Filho; a 3, com Ivonete Lopes; a 4, com Clotildes Fagundes; a 5, com Paulo Isaac; a 6, com Hermélio Silva; a 7, com Jerry Mill; a 8, com Jackson Aguirre; a 9, com Gilson Lira; a 10, com Wilse Arena; a 11, com Cidinha Carvalho; e, a 12, com Ney Iared.

Os patronos da Academia Rondonopolitana de Letras são em ordem de cadeiras: 1, Cândido Mariano da Silva Rondon; 2, Dom Francisco de Aquino Correa; 3, Raymundo Maranhão Ayres; 4, Manuel Cruz; 5, João Antônio Neto; 6, Luis Saboia Ribeiro; 7, Agenor Ferreira Leão; 8, Ronaldo de Arruda Castro; 9, Benedito Santana da Silva Freire; 10, Wilson Ferreira Lemos; 11, Aroldo Marmo de Souza; e, 12, José Yousef Merhi (José Sobrinho).