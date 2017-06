SANTIAGO DO NORTE ENCANTA MATO GROSSO

A Caçula Empreendimentos representada pelo Sr. Caçula, juntamente como o Sr. Odir Nicolodi (diretor comercial) e Blairo Maggi (senador da República) encontraram-se em Brasília para discutir detalhes referentes a Santiago do Norte, a cidade do futuro. Na foto seguinte, o orgulhoso casal de empresários responsável pela Imobiliária Carvalho, Jorge e Edivânia Carvalho, comemora em sua residência o sucesso de vendas do empreendimento, que não pretende parar por ai. A Imobiliária Carvalho monta vários pontos de vendas em parceria com cidades como Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso e a próxima parceria é com Tangará da Serra. É a Imobiliária Carvalho acreditando no potencial de Santiago do Norte, um projeto arrojado e futurista que vem ai com grandes novidades!