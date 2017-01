Gelados: agressores do corpo

A maioria das pessoas tem o habito de ingerir gelados, tanto bebidas e alimentos sólidos. O que precisamos lembrar é que as geladeiras e outros similares foram construídos para conservar alimentos perecíveis, por mais tempo, para serem consumidos posteriormente, mas isso não significa que tudo que é conservado na geladeira tem que ser ingerido gelado e nem que temos que colocar água, refrigerantes, sucos e outros líquidos para serem ingeridos gelados. Mas, analisando a ingestão de gelados, concluímos que agridem o nosso organismo, provocando várias doenças ou desarmonia em alguns órgãos, como o nosso aparelho respiratório e digestivo.

Citaremos algumas destas agressões, destes hábitos nocivos à saúde. Primeiro sabemos que o nosso organismo, tem uma temperatura de 36 graus centígrados, o que consideramos quente, nada em nosso corpo é gelado, ninguém urina gelado, tudo que o organismo elimina é quente, se você soprar no espelho vai perceber os vapores embaçando o espelho e vapores são quentes, então se tudo no organismo é quente, porque introduzir gelados no nosso organismo? Isto é somente para agredir o corpo de maneira cruel e sem necessidade. Então vamos às agressões:

Primeiro, quanto ingerimos o gelado ele entra no lugar quente, o organismo vai trabalhar este gelado para transformá-lo em quente, ou seja, nos 36 graus centígrados, gastando energia desnecessariamente.

Segundo, na ingestão do gelado, o contato com o quente, provoca um choque térmico, ocasionando a queda da resistência orgânica, no qual todos os micróbios patogênicos (causadores de doenças) tomam conta do organismo, principalmente das vias respiratórias e pulmões, aparecendo às rinites, sinusites, traqueítes, bronquites, pneumonia, amigdalite e ainda faringite, porque a faringe mesmo sendo do aparelho digestivo sofre as consequências.

Terceiro, no choque térmico, as toxinas liquidas e gasosas que são eliminadas naturalmente pelo organismo, se solidificam e não mais será eliminado, então sabiamente o organismo vai acumulando estas toxinas em alguma parte do copo, como se estivesse jogando o lixo da casa em um canto, formando o que se chama na medicina de Tumores, que podem ser malignos ou benignos, dependendo dos tipos de alimentação das pessoas assim também com alguns tipos de vícios, toxinas das carnes, cigarros, álcool e outros.

Quarta, na ingestão direta ou diária de gelados, eles vão formar um muco no estômago e partes do corpo, um muco muito pegajoso como se fosse um lodo criado pelo excesso dos gelados, ocasionando um encharcamento no corpo, como se fosse uma obesidade. Isto pode perceber na língua, se você observar sua língua no espelho vai verificar que ela esta aumentada pelo excesso de encharcamento ela está encharcada deste muco e você vai perceber nas suas bordas, sinais dos dentes, porque ela não tem mais espaço para encharcar mais sendo que os dentes impedem, formando estas marcas e quando as pessoas deitam, a língua encharcada obstrui a glote e o ar não entra e nem sai com facilidade e então saem forçados provocando os roncos e não adianta aumentar o espaço da glote, porque a língua vai ocupar este espaço também. Muitas vezes as pessoas sentem na garganta um incomodo como se fosse um pigarro e, no entanto, é apenas estes mucos pegajosos que esta na garganta, vindo do estômago.

Quinta, quando esta ingerindo uma refeição quente, no caso um almoço, onde tem gorduras liquidas e com a ingestão de gelados elas se solidificam demorando para o organismo aquecê-la. A fim de serem absorvidas no intestino, ocasionando gasto desnecessário de energias. Na China e no Japão, eles têm os hábitos de ingerir líquido morno no caso os chás e outros, não existindo pessoas encharcadas como no ocidente, por isso que são magros. Para aqueles que gostam de beber água ou qualquer bebida gelada, este artigo é aplicável a você. É bom ter um copo de bebida quente após a refeição. a bebida fria. como água, refrigerante, cerveja, suco e outros solidifica o alimento gorduroso que você acabou de comer, isso retarda a digestão

Quando as pessoas corrigem estes hábitos de ingerir gelados, com o tempo o organismo vai voltando ao normal, ou seja, desencharcando e eles dizem estou emagrecendo, mas na verdade esta com o mesmo peso, só que aqueles mucos pegajosos desapareceram do corpo. Estes hábitos de ingerir gelados existem muito nos Países Ocidentais, onde tomam muitas bebidas geladas e em grandes quantidades. Quando em tempos passados, ainda estavam começando as fabricações de geladeiras e mesmo as poucas pessoas tinham pouco acesso, não bebiam gelados e não tinham estas doenças citadas, que agridem o organismo, as pessoas eram mais saudáveis. Hoje vemos crianças com problemas das doenças respiratórias, ocasionada pelo excesso de gelados, por descuido dos pais ou responsáveis pela criança. Vamos nos conscientizar desta pura realidade e procurar corrigir estes hábitos em beneficio de nossa saúde. Tudo que você ingerir na temperatura do corpo ele vai te agradecer, porque vai gastar menos energias e não vai ser agredido, você vai sentir melhor. Quando estamos com sede, que é a manifestação do corpo que está faltando água, não quer dizer que temos que ingerir água gelada. Se tomar toda manhã em jejum um copo de água morna o seu intestino vai funcionar melhor e se tomar gelada ele não vai funcionar bem.

Em países de climas frios ou gelados, morrem muitas pessoas idosas, porque o frio intenso contrai os vasos sanguíneos da periferia do corpo obstruído em parte a circulação do sangue o que força o coração a trabalhar mais para mandar sangue nas periferias, ocasionando problemas cardíacos, levando a óbito. Dentro do organismo não será diferente os gelados também vão provocar contrações nos vasos sanguíneos, músculos e nervos.

Analise bem esta matéria e procure cuidar melhor do seu Corpo porque ele foi construído para abrigar a sua Alma, portanto ele é o Templo da Alma.

Por Prof. A. Frange, Rg MEC 51.458

Terapeuta Holístico – CRT N. 40.691

FRC. 39.446 PM. Cel.66 9984-2714.