Fui criada na região de São José do Povo e faço parte de uma comunidade eclesial de base juntamente com meus familiares, motivo pelo qual passei a pesquisar sobre a Igreja Católica no processo de organização do Município de São José do Povo-MT. Percebo uma forte influência da Igreja Católica no Município e é evidente também a sua contribuição nas questões políticas e na busca de benefícios para os moradores da região. A pesquisa tem sido instigante e pode revelar traços culturais não revelados em outras análises. Estou ainda em fase de pesquisas com o objetivo de mostrar a mediação da Igreja Católica no processo de organização do Município, nas lutas por melhorias e nos movimentos sociais. De acordo com antigos moradores houve muita influência de uma associação criada pela Igreja católica “Sociedade de Amigos de São José do Povo” na emancipação de São José do Povo. Percebo a contribuição e a participação da Igreja Católica no processo de organização do Município, especialmente no aspecto cultural e na organização das pessoas em comunidades especialmente na zona rural e junto aos pequenos produtores, muitos dos quais estão organizados em associações e cooperativas. Em uma porção do Mato Grosso que privilegia os grandes produtores, voltar os olhos para a pequena produção é também uma forma de mostrar as muitas possibilidades “do viver e do fazer” em nossa região. Tenho utilizado a História Oral por meio de entrevistas com antigos moradores do município, o Pároco atual e algumas freiras franciscanas que permaneceram por vários anos na Paróquia São José do Povo, pois acredito que estas revelarão dados importantes com relação à organização das pessoas no município.

Nesse sentido, considero as palavras de Selva Guimarães Fonseca, que percebe a utilização da História Oral como uma fonte histórica capaz de “ampliar a compreensão do contexto, de revelar os silêncios e as omissões da documentação escrita e produzir outras evidências, captar, registrar e preservar a memória viva.” (FONSECA: 2003, p. 155).

Tenho me pautado na perspectiva de Roger Chartier no que se refere às diferentes maneiras de ser e de fazer, com a obra “A História Cultural: entre práticas e representações”. Ao longo do Trabalho de Conclusão de Curso estou dialogando com vários autores, como: Laci Alves (Movimentos Sociais em Mato Grosso: desafios e conquistas (1974-1989); Maria José Rosado Nunes (Freiras no Brasil); Sueli Castro (Colonização em Mato Grosso); Luci Léa Lopes Martins Tesoro (Rondonópolis-MT: um entroncamento de mão-única); Mirian Demamann (Representações Gráficas por Mapas para o Estudo da Agropecuária do Município de São José do Povo- Microrregião de Rondonópolis-MT), entre outros.

Acredito que esta pesquisa contribuirá para ampliar a leitura a respeito de aspectos culturais do Município de São José do Povo e registrar uma memória da Igreja Católica como mediadora na organização do Município tanto em aspectos econômicos e políticos quanto na busca por melhorias para os moradores desta região.

(*) Denise Coleti Barbosa, graduanda do Curso de História/ICHS/CUR/UFMT