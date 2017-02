Mulheres atingidas por vertigens e tonturas

Os níveis hormonais das mulheres crescem e diminuem durante o ciclo menstrual. No entanto, às vezes estas flutuações podem deixar o corpo fora de sintonia ou fazerem surgir outras doenças. Algumas mulheres têm enxaquecas, tensão pré-menstrual (TPM), sangramento intenso, cansaço ou tonturas e vertigens relacionadas aos seus ciclos – e existem muitas razões pelas quais uma mulher pode sentir tontura durante seu ciclo menstrual.

O equilíbrio corporal depende de informações sensoriais provenientes principalmente de três partes do corpo: dos olhos, dos receptores proprioceptivos, que são a pele, os músculos, tendões e articulações, e do labirinto. Essas informações são integradas, comparadas e processadas no sistema nervoso central.

“A tontura é o sintoma referido pelo paciente quando ocorre uma falha em um ou mais dessas informações”, explica a Dra. Rita de Cássia Cassou Guimarães, Otorrinolaringologista e Otoneurologista de Curitiba, PR. A tontura e a vertigem (tontura rotatória) podem ser sentidas devido a várias questões, como distúrbios metabólicos e hormonais – ciclo menstrual, menopausa ou gestação, por exemplo – ou doenças que alterem o equilíbrio hormonal no organismo feminino.

Cerca de 10% da população mundial sofre com alguma forma de tontura e, na mulher essa incidência é maior do que no homem, (diferença de cerca de 2:1). “Isso acontece porque, ao investigar todas as causas citadas que podem causar tontura, existem algumas que incidem apenas ou com maior intensidade nas mulheres”, explica Rita.

A médica explica que essa variação hormonal influencia no funcionamento do ouvido interno (labirinto), o que pode ocasionar ou agravar a tontura. “A retenção de sódio e água que ocorre no período menstrual pode levar a um quadro clínico semelhante à doença de Ménière – distúrbio complexo e progressivo no ouvido interno, cujos sintomas incluem tontura, vertigem, perda de audição e zumbido,” diz.

No climatério, período que antecede a menopausa, os sintomas de depressão, ansiedade e a osteoporose podem vir associados à vertigem e zumbido, que também é consequente da síndrome de Ménière. “A diminuição na produção de estrógeno pode ser responsável pelo aumento de danos vasculares, e o labirinto é muito sensível a estas alterações”, explica Rita.

Para fazer o diagnóstico da causa da tontura é preciso uma anamnese detalhada para que, a partir daí, sejam feitos exames complementares dirigidos à possível causa. É sabido que, sem nenhum tratamento, a melhora ou cura desses problemas ocorre em apenas 17% dos casos. O número aumenta para 40% de melhora quando tratados com placebo e para 85% dos casos com uma terapia combinada adequada. “Por isso é tão importante procurar um médico otoneurologista para tratar das tonturas e demais questões ligadas ao equilíbrio, nesta fase da vida, já que esse é um mal que pode acompanhar a pessoa por muito tempo se não for levado a sério e ter o tratamento correto”, conclui Rita.

Por Dra. Rita de Cássia Cassou Guimarães (CRM 9009), otorrinolaringologista, otoneurologista, mestre em clínica cirúrgica pela UFPR.