Mitos sobre a água oxigenada

Na internet algumas pessoas, irresponsavelmente, por ignorância sobre química, cosmetologia, medicina e odontologia tem indicado a água oxigenada em bochechos diários para que diminua os germes da boca e desinflame as gengivas, ao mesmo tempo em que deixaria os dentes mais limpos e brancos.

A água oxigenada é um dos principais componentes de tinturas de cabelos, cremes de clareamento de pelos, entre outros procedimentos para mudança de coloração. Mas associar o uso dela à saúde bucal pode resultar em prejuízos bastante significativos, principalmente se a utilização for indiscriminada.

É prejudicial usar o peróxido de hidrogênio (principal componente da água oxigenada) sem indicação, pois sem estabilizações e controles, o produto apresenta diferentes comportamentos de acordo com seu pH, diluições e concentrações.

Se queimar a mucosa e desmineralizar o esmalte dentário fossem os únicos problemas, se poderia até pensar em uso com moderação. O problema maior é que a água oxigenada é um agente carcinógeno promotor. Em outras palavras: potencializa o efeito dos indutores de câncer na boca, da garganta, esôfago, estômago e intestino. Pesticidas, produtos do tabaco, álcool, HPV e outros vírus oncogênicos, raios solares e demais químicos dos alimentos industrializados são potencializados pelo uso da água oxigenada.

“Esse é um conceito ultrapassado”, afirma o Periodontista Cesário A. Duarte, da Universidade de São Paulo. Em teoria, a água oxigenada é capaz de matar bactérias anaeróbias que provocam problemas de gengiva, por que elas não sobrevivem com a presença de oxigênio. Mas, com um simples bochecho ou escovação, a água oxigenada não consegue penetrar na região que fica entre a gengiva e o dente, chamada sulco gengival, onde se aloja grande parte dos microrganismos. Mesmo que seu poder de penetração fosse maior, seria necessário fazer bochechos todo o tempo porque a quantidade de bactérias eliminada é muito pequena, e depois de poucos minutos elas reaparecem. Contra as bactérias que provocam as cáries, a água oxigenada não tem efeito porque elas são anaeróbicas facultativas, ou seja, podem sobreviver com ou sem oxigênio. Existe uma doença específica, chamada gengivite necrosante aguda, para qual a água oxigenada é indicada. Mesmo assim, deve ser usada sob orientação de um dentista.

Segundo professor Fábio Barbosa de Souza, mestre em Clínica Integrada Doutor em Dentística e professor da disciplina de Biossegurança da UFPE, clarear os dentes deve ser um tratamento realizado sob a orientação de um cirurgião dentista. Os clareadores dentais possuem concentrações, composição e consistência específicas com uso recomendado exclusivamente pelo Cirurgião-Dentista. Receitas caseiras, podem prejudicar a sua saúde. Existem situações nas quais o procedimento clareador está contra-indicado: gravidez, lactação, predisposição ao câncer, cáries, restaurações infiltradas, problemas periodontais, fraturas, lesões cervicais não cariosas. O uso de substâncias não recomendadas para contato com os tecidos bucais podem gerar lesões gengivais, na mucosa bucal que podem ser carcinogênicas.

Procure o seu dentista para obter mais informações!

Fique claro. Se você quer mesmo fazer um clareamento dental procure o seu DENTISTA. Além de usar produtos que foram criados pra esse fim você não corre o risco de se intoxicar e queimar toda a mucosa.

Por Edcarlos Soares, clínico geral,

CRO-MT 2902.