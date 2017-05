Câncer, a 2ª doença que mais mata no Brasil (VII/XI)

Já é constatada que a poluição elétrica é cada vez mais reconhecida com tal no campo eletromagnético nutrido pela utilização da eletricidade é uma das maiores formas de energias nocivas causadora de câncer, principalmente a Leucemia (câncer no sangue). A energia elétrica dever ser evitada de qualquer maneira, os seus contatos perto das pessoas, jamais deixar vários aparelhos elétricos dentro do seu quarto de dormir, principalmente a 220 v..

Muitas pessoas deixam os aparelhos telefônicos à cabeceira perto da cabeça e outras tomadas, estes aparelhos e mesmo as tomadas estando desligado, vão emitir irradiações nocivas para o quarto, prejudicando a saúde dos seus habitantes. A localização de Transformadores na rede elétrica que fique enfrente a uma casa ou um apartamento com certeza vai ocasionar danos à saúde dos moradores. Nestas condições dos transformadores devem chamar um radiestesista para analisar a tensão das irradiações nocivas e neutralizá-las.

Os aparelhos radiológicos usados na medicina entre outros, são também grandes emissores de ondas nocivas, sendo que os operadores destes aparelhos devem usar os aventais de chumbo, porque o chumbo é um grande neutralizador destas ondas nocivas. Quanto menos usar aparelhos elétricos e os radiológicos no corpo é sempre melhor para a saúde.

Em aproximadamente em 1.990, nas periferias no Vaticano começaram a surgirem vários casos de Leucemia em algumas pessoas coisas que antes não acontecia. Isto causou pânico naquela comunidade e as autoridades médicas e cientificas não conseguiram detectar a causa deste acontecimento, foi quando um Radiestesista descobriu que foram vários Linhões de Transmissão de energia elétrica de Alta Tensão, que foram construídos e que foi e continua sendo a causa destes males, nas periferias do Vaticano. A energia elétrica que transitam naqueles linhões irradiam ondas nocivas para todo aquele ambiente, agredindo a saúde daqueles moradores e assim também em todos os lugares onde eles passam deixam as irradiações prejudicado aqueles locais. Quem vive até 100 metros de distância de uma antena de televisão, energia elétrica, celular e outros têm o risco de 33% de desenvolver o Câncer.

Aparelhos Elétricos, como a Televisão em cores devem estar a uma distância de 3 metros de distancia do assistente, isto é sendo a televisão pequena de 14 polegadas e as de 29 polegadas acima deve ser de 4 metros a distancia, ou colocá-la em cima onde não fique em linha reta com a pessoa que assiste, porque os seus raios são emitidos em linha reta e não em curvas. Os computadores não devem ser usados por um longo período porque os seus raios também são prejudiciais, assim como os aparelhos celulares, que o certo é usá-lo com o fone porque também é provado que suas irradiações podem provocar o câncer, conforme já constatado. A Epidemiologista, Devra Davis, doutora em estudos científicos da Universidade de Chicago, afirma que as radiações do telefone celular são nocivas à saúde, conforme destaca: Os homens que usam o celular por 4 horas ao dia têm a redução dos espermatozóides pela metade em relação aos outros que não usam. As suas radiações penetra 2 vezes mais no cérebro das crianças e a medula óssea de uma criança absorve 10 vezes mais radiação do celular e como uma bomba relógio. Afirma ainda que na França e ilegal o uso de celulares para crianças e deve manter o Notebook fora do corpo, devido também as suas radiações. Nunca tivemos 100% de pessoas fumantes, mas que agora temos 100% da população usando celular. As pessoas conversando dentro de um elevador a radiação esta rebatendo nas paredes e fica mais intensa em estiver dentro do elevador. O celular encostado na orelha, 75% da energia que seria usada na conexão é absorvido pela cabeça e os riscos de tumores são maiores na próstata, intestinos, pele, tiróide, mama e principalmente na cabe. As mulheres grávidas devem manter o celular Longe da barriga e homens não devem deixa-los no bolso. Os fornos de micro-ondas devem ser evitados.

Embalagens de plásticos também são transformadas em produtos cancerígenos, chamados de Dioxinas no caso os garrafões com água, as garrafas pet, os copos descartáveis e pequenos para café, os plásticos filmes para embalagens de alimentos; todos estes produtos em contato com a quentura do Sol, no caso dos garrafões e garrafas pet, são transformados em Dioxina, uma toxina cancerígena que vai ser ingerida através da água, já no caso dos copos pequenos para uso do café, em contato com a quentura do café, acontece à mesma coisa. A embalagem dos alimentos em contato com a quentura do forno ou o frio da geladeira poderá acontecer à mesma coisa dos outros já citados. O melhor é voltar a usar os vidros refratários como o pirex e porcelanas que suportam a quentura e usar também as xícaras comuns de porcelana ou vidros.

Dioxinas são altamente venenosas às células do nosso corpo. Não gele água em garrafa plástica, isso libera a dioxina do plástico. Dioxina causa câncer, especialmente câncer de mama. (Continua na próxima semana)

