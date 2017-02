Tudo vem de Deus, mas…

Deus nos deu a vida e o livre arbítrio para viver na terra e passar pela experiência de sermos seres humanos. Esta parece ser uma afirmação aceita e compartilhada, senão por todos, pelo menos pela maioria da população mundial, independentemente da confissão religiosa que siga. Mas, nesta oportunidade, o que gostaria de chamar à reflexão dos(as) leitores(as) deste renomado meio de comunicação e que creem em Cristo é o seguinte: o que significa ser filho de Deus e seguidor de seus ensinamentos e ter uma experiência humana? Como o homem, este ser mortal, fraco e suscetível às tentações da carne pode organizar sua vida e agir em conformidade às leis divinas? Como ele pode (deve) agradecer quando recebe alguma graça, seja ela de natureza espiritual, física ou material?

Afinal, aqueles que tiveram o privilégio de conviver com Jesus aqui na terra e que registraram seus testemunhos por meio do evangelho fizeram questão de destacar sua simplicidade e humildade, mesmo no que diz respeito a Salomão que só pediu sabedoria e Ele lhe deu também riqueza infinita pra que, por meio dela, ele fosse o maior de todos os reis de Israel. Então, aqueles(as) que o amam e o tem como exemplo devem seguir os seus passos e, mesmo reconhecendo que tudo o que possuem ou venham a possuir foi uma dádiva Dele, não precisa ficar em exposição permanente, tipo adesivar um carro com a frase: “Foi Deus que me deu”.

Aliás Deus não é proprietário de concessionária, muito menos de garagem de carro!! Um veículo é apenas um desejo de conquista de um bem material, que Deus nos deu o livre arbítrio para conseguirmos, pois com certeza Deus preocupa-se com coisas muito mais importantes do que dar um carro a uma pessoa.

Esta me parece mais uma atitude humana que cristã. Sim, porque é o homem mostrando aos outros homens o quanto ele é bom, generoso, do bem, ao ponto de Deus ter lhe agraciado com as condições necessárias para que ele adquirisse aquele bem material que ele exibe agora com tanto orgulho.

Não, meus irmãos. Melhor seria, se ele usasse “o bem recebido”, por merecimento não nego, para dar continuidade à obra de Deus aqui na terra que é fazer o bem, sem olhar a quem! Com certeza, agradaria mais ao Pai e receberia muito mais Graças que, às vezes, um carro, uma casa. Há tanta coisa que o homem necessita além de bens materiais, esses são apenas meios e não fim para que os alcancemos.

