PL da internação compulsória é aprovado

O Projeto de Lei 02/2013, que institui o sistema de internação compulsória e involuntária em Rondonópolis foi aprovado por unanimidade pelos vereadores na sessão ordinária da Câmara de anteontem (7). De autoria do vereador Manoel da Silva Neto (PMDB), o Projeto de Lei recebeu duas emendas: uma incluindo a internação involuntária; e, outra garantindo o direito de culto religioso e direitos humanos do dependente químico. O PL vai agora para a sanção do prefeito Percival Muniz (PPS).

As diretrizes do PL preveem a realização de ações urgentes que possibilitem a identificação, elaboração de laudo de capacidade de dependentes químicos com o intuito de subsidiar solicitações judiciais de internação compulsória e involuntária, bem como a qualificação dos serviços públicos municipais para a prestação de atendimento aos dependentes químicos, que, por conta do grau de comprometimento com a droga, perdem a autonomia de vontade e a capacitação de equipe técnica para a implementação da política.

Os objetivos apontados no Projeto de Lei para a instituição da política da internação compulsória e involuntária são o de receber a demanda de dependentes químicos, que por uso problemático de drogas apresente perda de capacidade de juízo de realidade e autonomia de vontade e de realizar de forma ágil o estudo técnico do caso concreto e emitir laudo conclusivo, fundamentado de forma transversal e interdisciplinar, com objetivo de auxiliar a fundamentação judicial de internação compulsória e involuntária.

Também é objetivo da política de internação compulsória e involuntária prevista no Projeto de Lei, promover a qualificação e capacitação de equipe técnica responsável pelo atendimento ao dependente químico, além de articular os demais entes públicos no sentido de viabilizar a internação compulsória e involuntária de dependentes químicos que deixaram de dispor de autonomia de vontade.

Para o vereador Dr. Manoel, a regulamentação da internação compulsória e involuntária no município é também uma forma de proteger o dependente químico para que ele não tenha os seus direitos afetados. O vereador nega que o Projeto de Lei possa ter como objetivo uma faxina social, e se posiciona contrário com ações como a desenvolvida em São Paulo.

O PL foi motivo de polêmica e chegou a ser retirado de pauta para ser debatido em uma audiência pública depois que um grupo de estudantes e professores de psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus de Rondonópolis, protestou contra o PL durante sessão ordinária da Câmara.

