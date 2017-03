Divino Chef agora está em novo endereço

Os rondonopolitanos têm uma opção de comer bem sem precisar sair do centro da cidade. O restaurante Divino Chef passou a atender na Avenida Marechal Rondon, 1361, próximo à Praça dos Carreiros, Centro. Além de mais centralizado, o novo endereço dispõe de amplo espaço, funcionalidade e ambiente agradável.

O Divino Chef aposta em diferenciais como qualidade do alimento, ótimo preço e grande variedade de pratos. Os clientes podem se valer do buffet por quilo com 19 pratos quentes, mais dois tipos de grelhados e ainda churrasco com carnes nobres. O cardápio possui variações ao longo dos dias da semana e, aos sábados, oferece feijoada.

Entre as novidades, o Divino Chef agora está com entrega de marmitex em domicílio e ainda com buffet livre, incluindo grelhados, com preço fixo. Os clientes desfrutam de 07 tipos de sobremesas, sendo 02 tipos de frutas, que são uma cortesia do estabelecimento. Tudo isso com o bom atendimento de costume e com profissionais experientes.

O restaurante comercial do Divino Chef está no mercado há 10 anos, iniciando suas atividades no estacionamento do Super Center. Contudo, também atua no preparo, transporte e servimento de refeições aos colaboradores/visitantes de empresas parceiras e demais clientes. O restaurante industrial, com prestação de serviços para indústrias e empresas diversas, está no mercado há cerca de 13 anos em Rondonópolis.

Os principais clientes do Divino Chef são as empresas TBM Têxtil, Yara Brasil, Auto Sueco, Mônaco Caminhões e Fertilizantes Península. Também atende fazendas com produção nas propriedades. Entre as fazendas, destacam-se a Agrícola Girassol, Sementes Petrovina, Sachetti Agropecuária, Sementes Luciani, Fazenda Ribeirão, Usina Itiquira e Grupo Itaquerê.

O atendimento no Divino Chef funciona entre segunda-feira e sábado, para almoços. O telefone comercial é o (66) 3421-9051. Empresas e fazendas interessadas em saber mais informações sobre o sistema industrial podem manter contato pelo telefone (66) 9984-0448.