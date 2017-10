Cpac São José: uma história de amor pela educação

De acordo com o decreto n° 22.228, em 16 de agosto de 1988, nascia o Centro Popular de Ação Comunitária São José localizado no bairro Conjunto São José I. Como o próprio nome sugere, o mesmo trazia a proposta de ser um centro social cujos princípios básicos eram a promoção social da comunidade local através dos inúmeros cursos então ali oferecidos. Alguns anos depois, fatores como a expansão do atendimento e a desvinculação da creche comunitária transformariam aquele centro social numa escola regular, tradicionalmente querida e respeitada e que toda a comunidade escolar hoje conhece: a escola CPAC São José.

Embora permanecendo ainda com o mesmo nome, diferentemente de inúmeras outras instituições públicas municipais, foram muitas as mudanças pelas quais passou a escola desde a sua inauguração. Não me refiro aqui à mudanças físicas que, vale ressaltar, foram muito poucas desde a sua criação, mas à mudanças de ordem educativa. A maior delas, por exemplo, ocorreu no ano 2000, sendo uma das quatro primeiras instituições em toda a rede municipal a adotar a modalidade de ensino por ciclos de formação humana, assim permanecendo até os dias atuais. Também é a única, dentre todas as unidades, a contar com um trabalho de orientação psicanalítica voltado às famílias necessitadas.

Em todos esses anos, também já desenvolveu incontáveis projetos educativos abarcando temas relevantes como o meio ambiente e sua preservação através da coleta e reciclagem de materiais reutilizáveis, leitura e escrita, horta comunitária, dança rítmica etc, sempre pautada nos princípios de inclusão social. Sem dúvida, seria pequeno esse espaço para descrever tantos trabalhos por ela realizados, porém um único aspecto não sofreu mudanças: o amor pela educação que perpassa por cada um dos profissionais que nela trabalha ou já trabalhou. Muitos se transferiram de unidade, outros partiram para um plano superior, porém cada um deixou nela suas marcas de compromisso e respeito pela educação.

Podemos dizer que a escola CPAC é hoje, sem dúvidas, uma das maiores instituições de ensino da rede municipal localizada na zona urbana de nossa cidade, atendendo a Educação Infantil, I e II Ciclos, com uma clientela estimada de 620 alunos divididos entre os turnos matutino e vespertino. Além disso, conta com um quadro de profissionais altamente capacitados, uma equipe de gestores compromissada e a parceria de uma comunidade efetivamente ativa e participativa, tudo isso para atender com qualidade aquele que é o nosso maior patrimônio: os nossos queridos alunos. Esse é o diferencial do CPAC. Uma escola que, apesar das necessidades de melhorias que apresenta em seu aspecto físico, não desanima jamais e sim busca prestar um trabalho cada vez melhor. Orgulho-me de compor a família CPAC há 19 anos, pois carrego comigo a certeza de saber que com ela tenho, mais que um vínculo de trabalho, um vínculo de amor.

Por tudo aqui exposto, quero parabenizar a escola CPAC pelos 25 anos dedicados à boa educação. Parabenizo-a pelo que foi no passado, pois já foi concebida dentro de um propósito filantrópico, de promover a ação social à comunidade carente daquela região. Parabenizo-a pelo que é hoje, pelo que representa para toda a comunidade do conjunto S. José e adjacências através da educação de qualidade oferecida e principalmente, parabenizo-a pela sua projeção rumo a um futuro promissor, para o qual caminha confiante.

(*) Maria Zélia Alcântara é pedagoga e leciona na Rede Municipal de Ensino de Rondonópolis