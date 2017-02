Textos produzidos pelos alunos da Escola Estadual Professora Renilda Silva Moraes destacando a importância do Programa Educacional de Resistências às Drogas (Proerd)

PROERD mudando vidas

(*) Amanda de Lima

O programa PROERD me ajudou a dizer não às drogas e tomar decisões que eu nunca pensei em tomar. Eu aprendi que as drogas devem ser excluídas da nossa vida para que nada aconteça de pior. Quando o PROERD entrou na minha vida, eu achei bom ter aprendido coisas novas e hoje eu penso quando eu crescer eu vou viver livre das drogas e da violência. Meu compromisso é viver longe das drogas e ajudar quem precisa. Tenho certeza que o programa PROERD ajudou muitas pessoas.

(*) Amanda de Lima Viola, aluna da 2ª fase do 2º ciclo turma A (5º ano A); Professora Marilene. Policial PROERD: Luciane.

O que eu aprendi com o PROERD

(*) Gabriela Tahyná

Eu aprendi com a professora Luciane e com o livro do PROERD várias coisas. Alguns exemplos são: a violência, sobre drogas, cigarros, bebidas alcoólicas, inalantes, pressão de grupo, bullying e muito mais.

Algumas coisas que eu aprendi eu quero compartilhar com vocês. Vocês sabiam que um único cigarro contém 4700 substâncias tóxicas e que o cigarro pode causar câncer, problemas nas vias aéreas, problemas no pulmão, envelhecimento precoce e muito mais, mas para a surpresa de todos, uma pesquisa nacional mostra que apenas 6% de jovens fumam, concluindo que 94% dos jovens não fumam. As bebidas alcoólicas aumentam as chances de violência e mortes e infelizmente 15% dos jovens consomem bebidas alcoólicas. No caso do bullying, o melhor é contar pra alguém.

Essas coisas eu aprendi no PROERD e gostei muito.

Obrigado PROERD

(*) Gabriela Tahyná Aurélio Wagner, aluna da 2ª fase do 2º ciclo turma B (5º Ano B); professora Luciene; Policial PROERD Luciane.

Aprendi mais

(*) Gabriela Viola

Com o PROERD eu aprendi várias coisas que me ajudaram muito no meu dia a dia, eu conheci muito mais coisas e a Professora Luciane que nos ensinou que os nossos problemas podem ser resolvidos falando não para as drogas, inalantes, cigarros e álcool. Que nós podemos conhecer um mundo melhor sem drogas e álcool e que todos nós deveríamos saber mais e aprender mais, eu achei que essas aulas seriam chatas mais percebi que com essas aulas nós podemos criar um mundo melhor, mais saudável e eu também aprendi que se todos nós tivéssemos aulas, o nosso mundo seria melhor. Fazer o PROERD com a Professora Luciane foi uma honra, pois ela é uma excelente educadora do PROERD. Eu não sei o que seria das pessoas sem essas aulas do PROERD.

Eu prometo que não vou me meter em drogas, beber em excesso e não vou fumar por causa do PROERD.

(*) Gabriela Viola de Araújo, aluna da 2ª fase do 2º ciclo turma C (5º Ano C); Professora Jussara; Policial PROERD Luciane