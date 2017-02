Olheiro do Santos faz avaliação de atletas neste sábado

Olheiro do Santos Futebol Clube, Ademar Alves dos Santos, conhecido como Dema, está em Rondonópolis avaliando atletas das Escolinhas de futebol daqui e de cidades circunvizinhas. O avaliador estará atento à atuação dos garotos que jogarão partidas de 30 minutos, começando às 7h30 até as 20h de hoje (29), dando sequência amanhã (30), das 7h30 às 10h30. Atletas das categorias dente de leite, pré-mirim, mirim, infantil e juvenil estão dando seus primeiros passos, correndo atrás do sonho de ser um profissional da bola, no estádio Luthero Lopes.

Segundo o professor e técnico da Formação San Lucas, Luiz Ronan de Castro, que é um dos organizadores do evento, os atletas que forem previamente selecionados irão passar uma semana no Centro de Treinamentos Rei Pelé ou no CT do Robinho, em Santos, para uma avaliação mais detalhada. Ainda segundo Luiz Ronan, o custo com passagens e estadia corre por conta do atleta ou de seu clube.

De acordo com Luiz Ronan, a avaliação não terá nenhum custo. Ele acrescentou também, que o que possibilitou realizar esse evento foi uma parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ficando a Associação das Escolinhas de Futebol de Rondonópolis (AEFR) responsável pela organização. Porém, Luiz disse que a entrada valerá um quilo de alimento que será doado para entidades filantrópicas.

Luiz Ronan recordou que graças a essa parceria com o Peixe, os atletas Ivonei Junior da Silva, Sub-11, que é meia armador, da Escolinha do Tigrão; Giovane de Jesus, atacante, Sub-12 do União e o zagueiro Lucas Henrique dos Santos, Sub-13 da Formação San Lucas, estão nas categorias da base do Santos. “Eu procuro intermediar, quero valorizar e ajudar os garotos a se desenvolverem através do esporte, não importa qual seja a escolinha, pode ser da minha ou qualquer outra, o importante é o atleta”, externa Luiz Ronan.