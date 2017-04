Uma porta de esperança contra as drogas

Diante das mazelas provocadas pelas drogas lícitas e ilícitas na vida de muitas pessoas e seus familiares, as casas e centros de recuperação se transformaram numa espécie de ‘tábua de salvação’, uma porta de esperança que se abre para muita gente que, por um motivo ou outro, acabou se envolvendo com a escuridão do mundo das drogas. Hoje, Rondonópolis possui pelo menos três unidades de recuperação – a Comunidade Terapêutica Lar Cristão, dirigida pela Igreja Assembleia de Deus; a Divina Providência, pela Igreja Católica e a Casa de Recuperação Missão Resgate, da Igreja a Voz da Libertação.

Em 19 de junho de 2010, a cidade ganhou a Casa de Recuperação Lar Cristão que, inicialmente, começou a atender 40 pessoas do sexo masculino com problemas relacionados ao consumo de álcool e drogas. A unidade é uma das 11 existentes no Estado de iniciativa da Igreja Assembleia de Deus. De acordo com o pastor Geisson Barbosa de Souza, um dos responsáveis pelo projeto, a unidade local, desde que começou as suas atividades, já recuperou e reinseriu na sociedade 37 homens.

Um destes recuperados é o atual coordenador e pastor da Comunidade Terapêutica Lar Cristão de Rondonópolis, Murilo de Carvalho Silva. “Eu era viciado em crack e hoje sou uma pessoa que passou pelo tratamento e conseguiu se libertar das drogas. Somente com a palavra de Deus e o tratamento espiritual é que se consegue a libertação. Agora, sou um homem renovado em Cristo Jesus e atendi ao chamado para a missão de evangelizar pessoas, sendo um exemplo de que elas podem se libertar das drogas. Tomei consciência que era hora de buscar por ajuda quando percebi que estava perdendo a minha família e prejudicando a minha saúde. Consegui ganhar novamente a confiança da minha família e até me casei. A cerimônia do meu matrimônio aconteceu dentro da comunidade Lar Cristão”, disse o pastor Murilo.

O montador de linhas de transmissão Adão Rodrigues de Souza, 26 anos, é um dos internos da comunidade. “Entrei na casa porque percebi que precisava mudar de vida para construir o meu futuro. As drogas me causaram muitos prejuízos, quase já fui morto tanto pela polícia como por bandidos em razão de problemas relacionados às drogas. Mas, graças ao atendimento do Lar Cristão, já consegui recuperar a confiança da minha família e viver uma vida em Cristo Jesus como todo ser humano deve ser”, disse.

Há dois meses no Lar Cristão, o montador Ricardo Luís Veloso Gabriel, 31 anos, está otimista com a recuperação. “Tenho este lugar como uma faculdade de teologia. Acredito que para mim vai ser um grande salto para começar a enxergar melhor o mundo lá fora. Tive o primeiro contato com as drogas aos 12 anos de idade e aos 16 experimentei o crack. Fiquei viciado, mas nunca aceitei a minha condição de usuário, então resolvi buscar ajuda”, disse.

A Comunidade Terapêutica Lar Cristão fica localizada na Avenida 2, quadra 2, casa 5 no Loteamento Pica Pau, região do Sagrada Família. Atualmente possui 28 internos. A manutenção da entidade é garantida por contribuições dos familiares dos internos e aqueles que não possuem família garantem suas contribuições com a venda de pães fabricados pelos próprios internos em uma padaria montada na unidade.

No Lar, todos contribuem com os afazeres domésticos como lavar, passar, cozinhar, cortar grama, entre outros. Além disso, cuidam da horta e participaram das atividades religiosas. Aos domingos, ocorrem partidas de futebol e, à noite, participam do culto da Igreja Assembleia de Deus do Parque São Jorge.

Comunidade colhe primeiros frutos de seu trabalho

A Comunidade Terapêutica “Divina Providência”, inaugurada no dia 19 de maio de 2012, também trabalha na recuperação de dependentes químicos e alcoólicos.

O presidente da Casa, Marco Tulio, externa que a entidade já começou a colher os frutos do seu trabalho. “Quatro pessoas já estão na fase de ressocialização. Ainda quando o projeto se iniciava, falávamos que se conseguíssemos recuperar pelo menos uma pessoa há cada ano já seria uma vitória. Agora, em pouco mais de sete meses de funcionamento, já caminhamos para recuperação de quatro pessoas. Isso é muito gratificante para o nosso trabalho”, comemora Marco Tulio.

De acordo com o presidente da Comunidade Terapêutica, a Casa tem capacidade para atender 30 homens e está com 12 vagas em aberto. A Comunidade é aberta para acolher pessoas de todas as religiões.

As famílias interessadas em mais informações sobre o processo de internação na Comunidade Terapêutica “Divina Providência” podem se dirigir ao escritório da associação, na Avenida Ary Coelho, ao lado da capela católica, na Vila Birigui. Ou ainda manter contato pelo telefone 3421-7662.

A “Divina Providência” é tida como unidade modelo na região Centro-Oeste, servindo de exemplo para outras comunidades terapêuticas e clínicas de recuperação no País. O tratamento engloba terapias ocupacionais (laborterapia), disciplina e espiritualidade, sendo estes os três pilares da recuperação. O tempo total de tratamento é de nove meses, envolvendo vários estágios. O atendimento é voltado à pessoas do sexo masculino, acima de 18 anos, em sistema semiaberto.

Casa está há três meses em funcionamento na cidade

Inaugurada recentemente, a Casa de Recuperação Missão Resgate esta há três meses em funcionamento com a sua capacidade de 12 internos completa. A entidade tem à frente o pastor Hélio David Silva Borges, da Igreja Voz da Libertação. Atualmente, o projeto é sustentado por doações. Como as outras entidades, as atividade seguem o mesmo padrão de terapias ocupacionais (laborterapia), disciplina e espiritualidade. O tratamento também tem duração de nove meses. A unidade da Casa de Recuperação Missão Resgate fica localizada no Assentamento São Francisco, logo após a ponte do Rio Vermelho, na MT-270, saída para Guiratinga. “Na missão de evangelizar, comecei a acolher muitas pessoas com a dependência química dentro de minha casa. Graças a Deus, hoje temos um espaço destinado a isso e que poderá ajudar muitas pessoas. Graças aos colaboradores, temos uma chácara arrendada por dois anos que dispõe de estrutura adequada para as atividades, além disso, espaço para horta, galinheiros e outros”, disse o pastor Hélio.