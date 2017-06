A lentidão do caixa-rápido

O atendimento do caixa-rápido nos supermercados é para ser rápido. Não, não estou zombando da inteligência dos leitores tão pouco atropelando a boa lógica do português.

Ocorre que, já há algum tempo tenho observado como cliente, nada profissional, o desempenho dos caixas, anunciados como rápidos. Aqueles que informam ser exclusivo para quem pretende comprar até 10 itens.

Já é um disparato essa estratégia de prometer atendimento rápido justamente para quem compra menos, ou apenas para alguns. Vai contra a lei básica da economia: a economia de escala.

Imagine que você, com o carrinho abarrotado, dando muito mais lucro para o dono do supermercado que os demais da fila, resolva passar no caixa-rápido. Vai ser barrado. Não é estranho o atendente do caixa preferir atender o cliente que compra menos?

Além disso, o conceito de rápido é relativo. O que é para alguns pode não ser para outros. O rápido de hoje pode ser demorado amanhã, dependendo do que tenho a fazer em seguida. Para garantir a legitimidade, talvez fosse interessante estabelecer tempo mínimo de permanência na fila para estes clientes.

Bem, mas isso não é muito importante nesse momento, porque mesmo sendo um contrassenso, deveria ser útil para os supermercados e seus clientes, dado que os demais (aqueles que compram em maior volume) não se incomodam em ver o privilégio destes. Imaginam que outro dia podem estar na mesma situação e nesse momento se beneficiar. Somado ao fato de que, se bem conduzido, pode atrair clientes que mais tarde, por sua vez, se tornarão clientes de ticket médio mais elevado.

Mas por que essa discussão então? É porque, na maioria dos supermercados, essa prática não funciona como se promete. Se funcionasse poderia ser boa. Mas ocorre que em parte dos estabelecimentos se revela uma enganação.

Fiz alguns testes empíricos e constatei que na maioria das vezes sou atendido mais rápido quando utilizo os caixas pretensamente “não rápidos”, ao invés dos que prometem agilidade. Por analogia, claro, os caixas-rápidos são na verdade muito lentos.

Em alguns horários, os de pico, por exemplo, eles se revelam catastróficos. Já troquei de supermercado nesses casos, mas a estratégia é copiada à exaustão. Conversando com os “colegas” de fila, a maioria tem a mesma percepção, e pasmem, também já trocaram de estabelecimento para ver se melhorava, mas não notaram progresso.

Mas se a questão é aproveitar a oportunidade de passar rápido pelo caixa o que está acontecendo para que a estratégia não funcione? Como explicar a lentidão do caixa-rápido?

Nas minhas observações notei que muitas vezes falta agilidade a quem ocupa a função. Neste lugar deveriam estar pessoas de alto desempenho, dado que fazem todo o circuito de atendimento muito mais vezes que as demais.

Contudo, com frequência, estes caixas servem de treinamento para os operadores e, pela falta de habilidade, as leituras dos códigos são demoradas, ocorrem muitos erros, necessita-se de repetição, exclusão de itens indevidos, chamadas dos gerentes de atendimento e por aí a fora. Tornando o processo moroso.

Colocar um operador em treinamento nesse lugar na verdade revela que a estratégia da celeridade anunciada, na essência não é uma prioridade. É apenas uma questão de equiparar-se às opções da concorrência.

Somado a isso, em determinados momentos, esse tipo de atendimento requer um número maior de caixas do que a oferecida. Rever esses aspectos provavelmente já melhoraria o fluxo e mudaria o status desses caixas de caixa-rápido “lento” para caixa “mais ou menos rápido”.

Mas se eu estiver equivocado e a estratégia do caixa-rápido realmente interessar aos supermercadistas, está na hora de mudar a sua execução como um todo, a começar pelo monitoramento do tempo limite de fila e instruir melhor os seus gestores de caixas para que prestem mais atenção na falta de celeridade e tomem as necessárias medidas.

Boa semana de Gestão & Negócios.

Faço um a parte no meu artigo desta semana. Me solidarizo com os parentes e amigos das vítimas da tragédia de Santa Maria/RS. Não é necessário ter relação direta com elas para se comover. O custo emocional é caro, mas que possa servir de escola para todos nós.

(*) Eleri Hamer escreve esta coluna às terças-feiras. É professor do IBG, workshopper e palestrante – elerihamer@portalibg.com.br