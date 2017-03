Exposição de flores diferenciadas começa amanhã

Estamos chegando ao fim da primavera, mas isto não é impedimento para que a beleza das cores e formato das flores invadam a cidade. Pelo menos no Rondon Plaza Shopping, onde a partir desta sexta-feira (7) até domingo (9) acontece, no estacionamento principal, a primeira exposição Rosas do Deserto. A intenção é apresentar à população estas flores que são famosas pela diversidade de suas cores e formato único de cada uma.

A Adenium Obesum, mais conhecida como Rosa do Deserto, é uma suculenta caudiciforme que gosta de sol pleno e boa drenagem. Nativa de regiões tropicais e subtropicais do leste e do sul da África, esta planta chama a atenção não somente pela beleza de suas flores, mas principalmente pela forma estranha das raízes “gordas”, muitas vezes entrelaçadas. Cada planta assume um formato único, o que torna muito interessante o seu cultivo e paixão dos colecionadores.

Anteriormente, era conhecida como flor do deserto por possuir apenas quatro pétalas. Ano após ano, os produtores vêm desenvolvendo novas espécies e, atualmente, com o nome de rosa do deserto apresenta flores de 12 a 14 pétalas, conhecidas como “dobradas”.

Segundo o organizador da exposição, Paulo Benetti, que já foi gerente de banco aqui em Rondonópolis e hoje é produtor de flores e proprietário do Sítio Flores de Gileade, no evento o público, além de conhecer a Rosa do Deserto, ainda poderá aprender sobre o cultivo e cuidados, e querendo, também adquirir flores de tamanhos variados. “No mundo inteiro, a Rosa do Deserto já é uma paixão e tem disputado a preferência com a orquídea entre os colecionadores. A Rosa do Deserto difere das outras flores, é uma planta que não gosta de terra, sendo cultivada em substrato da mesma forma que a orquídea. Ela não gosta de ser molhada, apenas umedecida, além de gostar muito de sol que provoca sua florescência. Para se ter ideia, os produtores de bonsais já são adeptos dela e a preferem por ser fácil de moldar e manipular. Mato Grosso ainda não possui produção da Rosa do Deserto, mas confiamos que em breve esta planta também será uma das paixões dos mato-grossenses. O benefício de exposições deste tipo é difundir informações corretas do cultivo da flor para aquém já tem e também para quem quer começar a produzir”, completou Benetti.

As flores estarão expostas no estacionamento do shopping e a entrada é gratuita.