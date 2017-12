Casas lotéricas: algumas considerações

Diariamente milhares de pessoas em nossa cidade vão às Casas Lotéricas para fazer uma “fezinha”, pagar faturas de luz, água e telefone, como também boletos bancários dos mais diversos, realizarem depósitos ou sacar algum dinheiro. Isso virou rotina, como também virou rotina as enormes filas.

Como a Caixa Econômica Federal é a responsável pela autorização das Casas Lotéricas, deveria ter um critério atual que viesse ao encontro dos clientes, proporcionando conforto e comodidade, de modo que as pessoas pudessem sentir prazer e bem estar naquele local. Infelizmente acontece o contrário.

Temos observado que as Casas Lotéricas oferecem um mínimo de conforto aos seus usuários, não porque querem, mas pelo fato de ser um “pacote” genérico cedido pela Caixa e que não pode ser alterado. Permanecer na fila por meia hora, uma hora ou mais é uma triste realidade. São muitas as pessoas idosas obrigadas a permanecerem em pé, senhoras grávidas, outras com criança de colo e demais cidadãos, em flagrante desrespeito à legislação vigente. Isso é cansativo e estressante!

De modo geral, as Casas Lotéricas de Rondonópolis funcionam em ambiente acanhado, sem o devido espaço físico para receber o enorme fluxo de clientes e as filas, muitas vezes, se alongam pelas calçadas ao sabor de um sol escaldante e quando chove a indignação é ainda maior. Aliás, humilhante! Existem apenas quatro guichês tipo padrão para atendimento. Não existem bancos/cadeiras para sentar, nenhum bebedouro de água, muito menos sanitário. A refrigeração do ambiente é simplesmente insuficiente, normalmente à base de ventilador.

Infelizmente, as Casas Lotéricas deixam a desejar. Deveriam dispor de amplas instalações, proporcionando conforto e segurança às pessoas que ali se encontram diariamente para atender seus compromissos. São obrigadas a aceitar o sistema imposto pela Caixa, pois não existe outra opção, pelo menos atualmente.

Fizemos as seguintes perguntas às pessoas que se encontravam nas filas em diversas Casas Lotéricas de nossa cidade. Para ser mais exato, em cinco delas: “Como você se sente em permanecer tanto tempo na fila numa Casa Lotérica? Está Satisfeito (a)?”

As respostas foram praticamente às mesmas, reclamando do ambiente acanhado, da falta de mais guichês de atendimento, muito tempo na fila, do desconforto existente, da falta de assentos (cadeiras, bancos), de um sistema refrigerado, da falta de bebedouro, sanitário e senhas para o devido atendimento.

Em face das respostas, sugerimos que se construam salões amplos e confortáveis, com seis guichês para atendimento, ar condicionado, porta giratória, entrega de senha eletrônica e o cliente devidamente sentado aguardando a vez de ser atendido, como também bebedouro de água, sanitário masculino e feminino. Que a Caixa Econômica Federal reavalie a situação das Casas Lotéricas e tome as devidas providências, pois o modelo existente está ultrapassado, sem as devidas condições de funcionamento adequado, em face do enorme fluxo de clientes. Esperamos que de fato providências sejam tomadas com brevidade, pois os reclames de nossa gente são legítimos.

Somos cidadãos de respeito que trabalhamos nas mais diversas atividades, muitos aposentados, donas de casa, de modo que exigimos tratamento digno e respeitoso e não da maneira como acontece, com indiferença para com todos. É hora de mudar para melhor, afinal a Caixa administra milhões de reais em jogos dos mais diversos, tem obrigação de proporcionar e ou exigir ambiente condizente para satisfação, conforto e segurança aos clientes através das Casas Lotéricas. Em países onde o jogo é permitido o tratamento ao cliente é VIP, enquanto que aqui deixa a desejar cuja indignação se encontra estampada na face das pessoas, a tal ponto que muitos reclamam, pois estão insatisfeitos e desgostosos, enquanto que outros permanecem em silêncio, na van espera que um dia a coisa mude. Humilhação e desrespeito à cidadania são uma constante, o que nos motivou a escrever o presente artigo como um alerta para que de fato medidas sejam tomadas, pois diversos cidadãos nos solicitaram para que escrevêssemos a respeito, mencionando o descontentamento existente, de modo que realizamos a enquete. A essas pessoas o nosso agradecimento e admiração, pois exercem cidadania.

Dada às condições precárias das Casas Lotéricas, os proprietários (concessionários) nada podem fazer, pois recebem da o “pacote” padronizado, sem que possam realizar alterações. Cabe a iniciativa da Caixa de modernizar, pois Rondonópolis não pode permanecer parado no tempo, como também o restante do país, pois da maneira como se encontra está prestando um desserviço à população, de modo que respeito à dignidade das pessoas não existe.

(*) ORLANDO SABKA é morador em Rondonópolis – e-mail: osabka@terra.com.br