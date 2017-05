A importância do Proerd na minha vida

Eu aprendi muita coisa com o Proerd e com a Policial. Ela me ensinou dizer não às drogas e a violência. Me ensinou as pressões negativas e positivas, os fatos relacionados ao uso da maconha, me ensinou que é proibido fumar cigarro, maconha e que nós estamos no mundo da violência e devemos tomar cuidado com isso.

Não podemos fazer coisas erradas, machucar ninguém, as vezes nós fazemos coisas erradas quando não estamos nas aulas do Proerd. Mas quando nós fazemos aulas de Proerd, nós mudamos, e muito, porque nós sabemos dizer a tudo que é errado nós não queremos morrer com a maconha e a violência.

Nós também aprendemos coisas que nós nem sabíamos que estávamos fazendo errado, mas agora nós sabemos tudo o que devemos fazer.

Obrigada policial Luciane, por nos ensinar a fazer o certo sempre e não farei coisas erradas, eu prometo.

(*) JOSILENE DA SILVA (2ª fase do 2º Ciclo) EE José Moraes. Formadoras: Policial Militar Luciane e professora Cícera