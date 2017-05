Rondonópolis ganha mais um condomínio

Assim como o Condomínio do Bosque 1, o Condomínio do Bosque 2 é também um verdadeiro convite ao bem estar, comodidade, segurança e uma vista privilegiada da cidade, com uma excelente localização, infraestrutura completa para morar com muito conforto, espaço e privacidade.

O Condomínio do Bosque 2 está localizado na frente do Pesque Pague do Jailton, ao lado do Horto Florestal, possui mais de 300 lotes em sua área e pode ser adquirido em até 60 meses, cercado de muita natureza e muito espaço para o lazer. É um investimento acessível para quem deseja construir e morar.

Os lotes podem ser vistos e adquiridos também através da Imobiliária Guzzi, na Av. Cuiabá, 1213, sala 1, com os corretores Artur, Claudete e Marcelo.

Neste domingo, haverá uma equipe de plantão de vendas durante todo o dia no local.