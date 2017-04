Confecções ganham força na cidade

A economia de Rondonópolis se diversifica e se fortalece em mais um segmento. A indústria de peças íntimas e uniformes do município hoje é um destaque da economia local, gerando emprego, renda e oportunidades. Há cinco anos, conforme o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Mato Grosso (Sinvest-MT), a cidade contava com 25 empresas formais no setor, perfazendo 180 atuações diversas, considerando empresas formais, informais, costureiras independentes e facções. Atualmente, são mais de 50 empresas formais no setor, perfazendo cerca de 250 atuações diversas, considerando empresas formais, informais, costureiras independentes e facções.

A diretora e ex-presidente do Sinvest, Cláudia Fagotti, é uma das testemunhas desse processo de expansão do setor de confecção em Rondonópolis. Quando ela começou a atuar no setor, em 1995, lembra que eram poucas e desorganizadas as fábricas de confecções na cidade. “Era muito difícil encontrar mão-de-obra qualificada para trabalhar no setor”, argumenta. Ela observa que, ao longo da história local, o ramo que mais cresceu dentro dessas indústrias na cidade foi o de peças íntimas ou moda íntima. Estima-se que hoje existem mais de 50 empresas, entre informais e formais, dedicadas à fabricação de lingerie.

Além da indústria de vestuário, Cláudia Fagotti destaca que hoje, na verdade, Rondonópolis se transformou no único pólo têxtil de Mato Grosso. A cidade hoje produz o algodão, o fio, o tecido e também as roupas. “A calça jeans que produzimos hoje é 100% Rondonópolis”, atesta. “Agora precisamos de apoio político para fortalecer essa cadeia”, alerta. Para isso, o setor defende a desoneração fiscal e tributária, atração de mais indústrias têxteis, melhor funcionamento da Lei geral das micro e pequenas empresas, formação de um centro atacadista para venda de produtos para outras cidades e até uma faculdade de moda. “Outra dificuldade é enxergar nosso estado como indústria e capacitado”, diz.

O forte das confecções de Rondonópolis é a produção de uniformes e, especialmente, de peças íntimas, mas também há moda praia, moda casual e produção de vestidos de noivas. Não há nenhuma confecção de grande porte ainda. Apesar de ser mais unida e organizada que as indústrias de roupas de Cuiabá, o setor de confecção de Rondonópolis sofre grandemente com a qualificação de mão-de-obra, não somente de costureiras, mas de funções em um setor que começa a ganhar personalidade, com coleções próprias. Faltam designers de moda, modelistas, encarregados de produção e pilotistas no segmento.

Confecções atendem todo o Mato Grosso e até exportam

O crescimento e profissionalização fizeram com que as indústrias do setor de confecções do município de Rondonópolis ampliassem o mercado de atuação. Capacitadas para a demanda em ampliação, elas atendem hoje todo o estado de Mato Grosso, outros estados e até exportam para outros países.

A diretora do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Mato Grosso (Sinvest), Cláudia Fagotti, que é empresária no setor desde 1995, foi uma das que cresceu no setor. Ela começou com a produção de roupa infantil e depois mudou o foco para produção de uniformes. Hoje emprega mais de 60 funcionárias, fora as terceirizações.

Cláudia Fagotti tem uma indústria em Rondonópolis e outra em Cuiabá. O perfil do seu cliente também mudou com o processo de industrialização do Estado. Hoje atende basicamente indústrias. “A Copa do Mundo também ajudou a aumentar a demanda no setor de uniformes”, diz.

Neste ano de 2012, a empresa de Cláudia Fagotti foi a primeira do setor de uniformes de Mato Grosso a exportar para outro País, no caso o Haiti. Apesar da ameaça da indústria chinesa no setor de moda íntima, atesta que as indústrias locais têm procurado se sobressair com diferenciais, como design, agilidade para acompanhar a moda e qualidade.

O COMEÇO – Para chegar nesse estágio atual, Cláudia lembra que foi necessário um longo processo de união da classe na cidade. Ela diz que o setor começou a se fortalecer e crescer a partir da primeira gestão do prefeito Percival Muniz, tendo Fábio Cardozo como secretário, no final dos anos 90. Na época foi criada a primeira escola de costura industrial na cidade.

Depois, a união foi essencial para a expansão. No começo dos anos 2000, com a posse de representantes de Rondonópolis na diretoria do Sinvest, o setor local passou a contar com várias parcerias com órgãos, entidades e governos. “As empresas começaram a se preparar, qualificar mão-de-obra, melhorar a gestão, os produtos”, diz.

Na seqüência, Rondonópolis foi contemplada com o primeiro Arranjo Produtivo Local de Confecções de Mato Grosso, para auxiliar as micro e pequenas empresas. Inclusive, Cláudia atesta que foi muito importante, ao longo dos anos, a participação de empresas da cidade em missões técnicas para conhecer cidades e participar de feiras do segmento. “As indústrias de uniformes e lingerie estão dando certo porque são nichos de mercado”, entende.

Além disso, vale ressaltar que as indústrias locais de roupas, ao longo da última década, vêm acompanhando o crescimento da economia de Rondonópolis, de Mato Grosso e do Brasil.

Empresa de lingerie apostou em perseverança e conhecimento

Formado basicamente por micro e pequenas empresas, o setor de confecções de Rondonópolis enfrenta obstáculos, na maioria dos casos, nada fáceis. A empresa “Sonho de Mulher”, que atua no setor de moda íntima, por exemplo, teve de apostar na busca de conhecimento e na perseverança para crescer no mercado.

Eliane de Moraes Ferreira, proprietária da “Sonho de Mulher”, começou a atuar no setor em 2000, ainda como informal, dentro da casa da mãe. Eram ela, a mãe e a irmã. Enquanto, a mãe e a irmã costuravam, Eliane saía para vender a pé e com sacolas. Ao longo dos anos, parou por duas vezes, por falta de conhecimento na administração da atividade.

Conforme Eliane, uma nova fase para a empresa começou em 2005, quando procurou o Sebrae e outras entidades para busca de informações e participação em viagens técnicas. “A minha mente foi se abrindo”, conta. Ela relata que, após uma viagem técnica à Nova Friburgo (RJ), teve o interesse de formalizar o negócio.

A empresa de Eliane passou por uma casa alugada e agora faz três anos que está em um prédio próprio, ma Avenida Marechal Dutra, onde fica a fábrica e a loja da empresa. Os anos de 2011 e 2012, segundo ela, vêm sendo de muito crescimento para o negócio. “Só não crescemos mais por falta de mão-de-obra”, explica.

Devido ao expressivo crescimento, a empresária já pensa em 2013 ter locais separados para a fábrica e para a loja. Atualmente, contabiliza que 50% das vendas são para o mercado local e 50% para fora da cidade. “A venda para outras cidades cresceu por causa da internet”, argumenta, dizendo que ainda não possui vendedor externo.

Apesar do crescimento, a profissionalização ainda está começando na empresa. Em relação à falta de mão-de-obra, diz que todas as costureiras da empresa foram ensinadas por sua mãe. Quanto à montagem das coleções e peças, por exemplo, Eliane diz que os próprios clientes levam a moda até eles, assim como se valem da criatividade e de pesquisas na internet.

Eliane está muito otimista com o negócio. Faz um mês, por exemplo, que abriu as vendas da loja para o varejo, incrementando os resultados financeiros. Hoje possui 16 funcionários. “O segredo do sucesso é perseverança. Só saí do lugar quando busquei conhecimento…”, ensina.

Exposição ajuda a valorizar produção local

Nos últimos 10 anos, a exposição “Rondonópolis está na Moda”, que este ano chega à sua 9ª edição, ajudou a divulgar e valorizar a produção local de confecções. Em 2012, a exposição vai ser realizada nos dias 7 e 8 de novembro, no Caiçara Tênis Clube.

Conforme Cláudia Fagotti, do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Mato Grosso (Sinvest), o “Rondonópolis está na Moda” surgiu quando o segmento detectou que Rondonópolis não comprava o produto local. “O evento acrescentou muito… As pessoas não tinham noção da capacidade das indústrias locais”, lembra.

O evento é promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do estado de Mato Grosso (Sebrae-MT) em parceria com o Sinvest-MT. Além de proporcionar uma troca de experiências, tem a expectativa de gerar negócios. Será uma oportunidade de conhecer as tendências, assistir aos desfiles, e fazer compras.

O “Rondonópolis está na Moda” engloba encontro de negócios, exposições de indústrias e lojistas, e desfile de moda íntima, moda praia e jeans, uniformes, acessórios da moda e de jóias. Nesta edição terá a participação de 16 empresas. O público terá acesso gratuito à iniciativa.

Haverá desfiles técnicos, revelando as tendências da próxima estação, e desfiles para mostrar as coleções que estão nas ruas e valorizar a produção dos empresários e designers do Estado.

Menores de 14 anos não entram no evento. Mais informações pelo telefone: 3423-1239.