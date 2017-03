Qual a importância do presidente de bairro?

Comentei no meu artigo anterior que iria colocar meu nome para concorrer à eleição de presidente de bairro, disputando no Jardim Serra Dourada. Mas, depois de muito pensar, cheguei à conclusão que a função de presidente de bairro é de extrema relevância para comunidade, porém é limitado a um pequeno território geográfico. Alem do uso deste representante pelos políticos para manipulação de curral eleitoral em época de campanha, basta observarmos as buscas desenfreadas dos candidatos pelo apoio destes líderes.

Quero continuar defendendo a valorização desta figura tão importante para o desenvolvimento de um bairro, por conseguinte, da cidade, a exemplo de colocar em uma de minhas propostas, caso fosse eleita, lutar pela remuneração do presidente de bairro, sem vínculo com o poder público, e sim de forma cooperada, rateando esse valor entre os moradores do bairro, evitando assim o “cabresto” da administração municipal, enfim, o valor por morador seria irrisório e o presidente de bairro teria muito mais motivação para exercer seu papel.

Na sua grande maioria, os presidentes de bairros são pessoas humildes, que deixam suas ambições pessoais, deixando inclusive de buscar melhorias financeiras pessoais para se dedicar voluntariamente ao seu bairro. O presidente de bairro exerce o papel que seria do vereador, lutando por melhorias em seu bairro e cobrando do poder público a aplicação de recursos corretamente. A única diferença é que o vereador recebe aproximadamente R$ 8.000,00 de salários + verbas de gabinete e etc e o presidente de bairro, nada. Por isso sou favorável a esta remuneração, por isso, estarei participando do processo eleitoral no meu bairro e colaborando na medida do possível com a diretoria eleita.

Sou uma pessoa que busca, a cada dia, alternativas para fazer a diferença nesta sociedade. Me sinto bem quando estou à frente de lutas que acredito, por isso, estou iniciando um novo projeto, a criação de uma associação de mulheres de Rondonópolis (Associação das Mulheres Rondonopolitanas), pretendo reunir apoio de outras guerreiras de nossa cidade para juntas, desenvolvermos políticas voltadas para diminuição da desigualdade social em nossa cidade, não só das mulheres, como de toda sociedade rondonopolitana.

Paralelo às minhas atribuições como presidente de honra do CMDM, estarei fortalecendo e mobilizando nossa associação, para junto ao poder público buscar parcerias, executar projetos e principalmente preparar nossas mulheres para se tornarem politicamente fortes, pois sabemos que a política move nossas vidas, pena que grande maioria dos políticos só pensa nas próprias.

É inaceitável que em uma cidade com mais de 200 mil habitantes, a Câmara de Vereadores não tenha uma representante do sexo feminino. Não me cansarei de cobrar junto ao Poder Legislativo a criação da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, pois, só assim teremos um órgão com poder de decidir por ações executivas em nosso município que defenda os direitos da mulher, promovendo ações efetivas para diminuir o abismo da diferença social de gênero.

Temos, por obrigação, nunca desistir de fazer a diferença na sociedade, seja como presidente de bairro, como conselheiras(os) nos diversos conselhos, como membros de associações voluntárias, sindicatos, ongs e etc. Devemos sempre estar insatisfeitos com a falta de dignidade humana, com a discriminação em todos seus tipos, com a centralização do poder financeiro em uma minoria, ou seja, lutar sempre por um mundo melhor, por uma sociedade melhor, por um futuro melhor para nossos netos, bisnetos.

A cada dia, cada um fazendo a sua parte, quem sabe num futuro próximo teremos o orgulho de conhecer uma sociedade igualitária em todos os seus aspectos, mas, isso só será possível se cada um de nós descruzarmos os braços, sairmos do comodismo e, sem medo, defendermos o real valor de cada ser humano.

(*) Sandra Raquel Mendes, presidente de honra do Conselho da Mulher e vice- presidente do PR Mulher Municipal