Vila Operária chega aos 57 anos

Um dos bairros mais tradicionais e que deu origem à região mais populosa de Rondonópolis – a Vila Operária – comemora 57 anos de fundação nesta quarta-feira (25/04). O bairro foi fundado pelo prefeito Daniel Martins Moura, em 25 de abril de 1955, dois anos após a emancipação político-administrativa do município de Rondonópolis. Por muito tempo foi apenas uma área residencial, mas agora Vila Operária começa a ganhar força empresarial, com a formação de um comércio mais forte e variado.

A historiadora e professora Laci Maria Araújo Alves lembra que o falecido prefeito Daniel Martins tinha uma visão muito futurista, acreditando que Rondonópolis ia crescer muito. Ela explica que a criação da Vila Operária foi inspirada nos grandes centros do Brasil, onde ao lado de indústrias criava-se vilas para abrigar os operários. Da mesma forma, Vila Operária foi criada para abrigar trabalhadores, havendo o sonho de que as indústrias fossem para aquela região – o que não ocorreu.

Reduto de gente humilde, Vila Operária sentiu fortemente o processo do começo da mecanização iniciada na agricultura de Rondonópolis. A professora Laci explica que as famílias que perderam o emprego com o processo de mecanização foram parar no local. Por outro lado, o primeiro parque de exposições da cidade foi sediado por muito tempo na região da Vila Operária, no bairro Jardim Primavera, sendo a grande festa popular e também a grande feira de negócios da cidade.

Para Laci Alves, o padre Lothar Bauchrowitz foi uma das pessoas com participação mais efetiva na organização do bairro Vila Operária e, depois, na criação do distrito de Vila Operária. Nesse sentido, destaca a criação do Conselho de Desenvolvimento Distrital de Vila Operária (Condivo), encabeçando várias ações e lutas em prol do desenvolvimento da Vila Operária. O Condivo foi idealizado por padre Lothar.

Pela lei estadual número 3.766, de 30 de junho de 1976, o distrito de Vila Operária foi criado e anexado ao município de Rondonópolis.

Padre é um dos grandes articuladores do desenvolvimento

As principais lutas por melhorias sociais e de infraestrutura de Vila Operária estão ligadas ao empenho do padre Lothar Bauchrowitz. Nesse contexto, são de sua responsabilidade a fundação de vários bairros no entorno da Vila Operária, a idealização do Conselho de Desenvolvimento Distrital de Vila Operária (Condivo), a construção de centenas de moradias populares, campanhas sociais diversas, entre outras.

Padre Lothar chegou em Vila Operária em 1964, quando já havia um igreja católica onde é hoje a Paróquia São José Operário. Ele lembra que a realidade era de muita pobreza, sem asfalto, de casas muito simples e bastante terrenos baldios. Na atividade empresarial, recorda de uma máquina de arroz e de casas de “secos e molhados”. Logo no começo, diz que fazia distribuição de alimentos oriundos dos Estados Unidos aos moradores.

O crescimento de Vila Operária, segundo o padre, está muito atrelado a vinda de famílias oriundas da área rural. Lothar lembra que o primeiro bairro junto a Vila Operária foi a Vila Mariana, em homenagem à dona de uma casa de “secos e molhados”. Aliás, muitos bairros da região contaram com a ajuda do padre Lothar, entre eles Dom Oscar Romero, Padre Rodolfo, Padre Ezequiel Ramin, Padre João Bosco Burnier, entre outros.

Das 19 creches da Cáritas Diocesana, padre Lothar contabiliza que 15 delas estão localizadas no distrito de Vila Operária. Entre as 3 mil moradias construídas em Rondonópolis pela Cáritas, a maioria delas também está no distrito. Com o crescimento do distrito e das ações sociais, a Paróquia comandada por padre Lothar já tem hoje 34 comunidades. Mesmo com os avanços, acredita que falta mais opção de trabalho e uma unidade do Programa de Saúde da Família (PSF) em Vila Operária.

Com a mudança dos tempos, o religioso lamenta a falta de engajamento das pessoas na vida comunitária. “Que as pessoas possam largar a violência; possam ter mais cuidado no trânsito, para não ter todas essas mortes no município. Que as pessoas também participem mais da vida comunitária, de luta por melhorias nas condições de vida”, externa.

Comércio começa a ganhar força em Vila Operária

Por muitos anos, Vila Operária viu seu comércio se estagnar e retroceder. Contudo, nos últimos anos, uma nova fase vem sendo observada em sua região central, com a abertura de um comércio variado e em expansão. A chegada de instituições financeiras ajudou a dar novo ânimo. E não é só Vila Operária que tem crescimento comercialmente, mas também outros bairros do distrito, como o Conjunto São José.

Em Vila Operária, o principal eixo de expansão do comércio tem sido a Avenida Bandeirantes e a Rua Castelo Branco. Nessa nova fase da região, a Cooperativa Sicredi Sul MT foi uma das que investiu em Vila Operária. O presidente do Sicredi Sul, Marco Túlio Duarte Soares, explica que quando assumiu a gestão da cooperativa, há três anos, Vila Operária apresentava uma demanda muito grande a ser atendida.

Marco Túlio acrescenta que uma pesquisa encomendada pela cooperativa constatou o potencial da região, com grande segmento de classes mais baixas. Ele explica que a cooperativa, nesse sentido, tem interesse em atingir todos os públicos, visando o bem da comunidade. Também observa que fazia muito tempo que a comunidade pedia a instalação da unidade em Vila Operária. “Hoje estamos muito contentes. Temos cerca de 1200 associados em Vila Operária, que é hoje uma unidade que atingiu seu ponto de equilíbrio, com resultados mensais positivos”, avaliou.

Outra empresa que escolheu Vila Operária foi “O Cimentão Madeiras e Materiais para Construção”. Com filial aberta há menos de dois meses, o empresário Pedro dos Santos Silva diz que a escolha foi feita a partir do potencial da região. “Nós escolhemos Vila Operária porque vimos que a demanda estava grande, com poucas madeireiras”, pontua. O empresário lembra ainda que há três anos tinha a intenção de efetivar esse investimento, mas que estava aguardando o ponto certo. “Graças a Deus, tem sido satisfatório. Em um mês e meio, estamos muito satisfeitos”, analisa, externando que há potencial para crescer.

DISTRITO INDUSTRIAL – Na atual gestão municipal, o distrito de Vila Operária está recebendo um pequeno distrito industrial, voltado a atender empresas de pequeno e médio porte. Será mais uma importante fonte de geração de renda e emprego.

Vila Operária é reduto eleitoral e de pioneiros

O bairro se transformou em distrito e hoje abrange dezenas de bairros. Segundo dados do censo 2010, o distrito de Vila Operária alcança 45.533 habitantes (IBGE). Com tanta gente, se transformou no principal reduto eleitoral de Rondonópolis, assediado pela maioria dos políticos locais. As primeiras referências políticas do distrito foram vereadores como Zeferino Porto Ribeiro, João Batista dos Santos (João Poteiro), Rosendo Ferreira de Souza e Ananias Martins de Souza, sendo estes três últimos falecidos.

Além da força eleitoral, muitos pioneiros tradicionais de Rondonópolis também se abrigaram em Vila Operária. Um pioneiro referência na cidade é o Otávio Alves da Silva, hoje com 92 anos. Ele chegou em Vila Operária há 63 anos, em 1949, antes mesmo da fundação do bairro, fixando-se inicialmente junto ao córrego Lageadinho. Hoje reside na região central da Avenida Bandeirantes.

Otávio observa que, no começo, Vila Operária não tinha quase nada, com poucas casas. No bairro chegou casado e criou todos os 16 filhos. Inclusive, todos os 12 filhos ainda vivos moram no distrito. Foi lavrador, garimpeiro e, depois, comerciante na área de “secos e molhados”. Ele observa que o bairro começou a avançar mais e ganhar mais estrutura física a partir da década de 1970.

Muitas das conquistas comunitárias de Vila Operária têm a participação de Otávio Alves e outros pioneiros, juntamente com o padre Lothar. Aliás, vale lembrar que Otávio é sogro do vereador Lourisvaldo Manoel de Oliveira (Fulô). Até hoje Otávio diz que participa da vida comunitária do bairro. “Estou satisfeito e orgulhoso de morar em Vila Operária”, afirma o pioneiro.