Salário para presidente de bairro é vender ilusão, diz Hélio Luz

O presidente da União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairros (Uramb), Hélio Luz, se manifestou ontem sobre a proposta da União Brasileira das Associações de Moradores (Ubram), que tem sede em Rondonópolis, e que defende a criação de um projeto de iniciativa popular para que os presidentes de bairros sejam remunerados. “Já há base legal para isso, basta o município criar uma subvenção financeira”, disse Luz.

Ele salientou, porém, que não defende ajuda de custo para o presidente de bairro, como querem os dirigentes da Ubram e sim o repasse de valores às associações. “Até mesmo pelo fato da associação não ser apenas o presidente e sim outras 12 pessoas que formam a diretoria, esse recurso seria usado, por exemplo, para fazer o pagamento de uma conta de energia do salão comunitário”.

Ele explicou que, legalmente, não seria possível garantir um salário ao presidente de bairro e sim uma ajuda de custo. “Falar em salário é vender ilusão. E mais, o presidente de bairro receberia muito pouco e seria cobrado muito mais. Por isso, que a ajuda deve ser para a associação no todo e não para uma pessoa”, disse.

O presidente da Uramb ainda destacou que já fez uma proposta neste sentido à Câmara de Vereadores. Ele diz que na proposta pediu para que os parlamentares tirassem 5% do valor do duodécimo que seriam repassados às associações. “Seria em torno de R$ 50 mil que passaria a ser dividido entre 100 associações. O problema é que ainda não recebi, por parte da Câmara, retorno dessa proposta que fizemos”, destacou.

O comunitário ainda questionou a proposta da Ubram que prevê um controle para evitar o número exagerado de reeleições para presidentes de bairros. “Não tem como a gente interferir nessa questão pois é competência de cada associação que tem o seu estatuto próprio”, disse Luz.

REUNIÃO

O assunto será debatido na segunda-feira, a partir das 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores, em uma reunião organizada pela Ubram e pelo vereador Reginaldo dos Santos (PPS).