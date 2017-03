Quem tem direito a creche?

Estamos no início do ano de 2012 e, com certeza, um drama faz parte na maioria das famílias que possui filhos pequenos: encontrar uma vaga em creche pública para matricular um ou mais filhos. Podem estar procurando uma vaga porque precisam de cuidados para seu filho (pai e mãe trabalham fora) ou porque consideram a creche um bom lugar para seu filho ser cuidado e educado.

Embora tenhamos a visão de que somente a mãe trabalhadora tem direito a uma vaga para seu filho na creche, este é um direito de todas as crianças de 0 a 5 anos.

A Constituição Federal, no Art.208 prevê que o Estado deve garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. No entanto, o número de crianças de 0 a 3 anos frequentando a creche é muito baixo. Segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 1999, no Brasil, apenas 9,2% das crianças de 0 a 3 anos frequentavam a creche. Já no levantamento feito em 2009, apesar de continuar com um acesso muito aquém do ideal, este número duplicou, passou a 18,4%.

Os fatores que dificultam o acesso das crianças pequenas à Educação Infantil são vários: a dificuldade de encontrar uma vaga nas escolas públicas, a distância entre o domicílio e a instituição, a qualidade dos serviços oferecidos, entre outros. Com relação ao déficit de vagas, a demanda vai muito além das longas listas de espera, pois, comumente, os pais ou responsáveis, ao saberem das grandes listas de espera e da inexistência de vagas, desistem de colocar o nome da criança na lista para a creche pública, buscando outras alternativas.

Outro fator que inibe o ingresso da criança nos serviços de Educação Infantil é a visão estereotipada da creche como um lugar de abandono e falta de cuidado, destinada somente às “crianças carentes”, cujos pais não têm condições financeiras de mantê-la em casa aos cuidados de uma babá ou de um familiar.

Há também na sociedade brasileira a presença de uma forte crença de que os cuidados com a criança pequena devem ser feitos, idealmente, pela mãe. Porém, além do fato de a creche ser uma opção muito importante para a educação e cuidado da criança, esta surge como uma contribuição importante para uma maior e melhor participação da mulher no mercado de trabalho.

Mas por que é tão importante garantir o direito da criança pequena à educação?

Apesar da creche, historicamente, estar vinculada à visão de um lugar apenas de cuidado e não orientada por objetivos educacionais, a extensão e importância de sua função na vida da criança vai muito além disso. É consenso entre especialistas a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento da criança, e a creche é parte importante disto. Uma Educação Infantil de qualidade, em um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, promove o desenvolvimento global da criança. A creche é um lugar de aprendizagem, cuidado, brincadeiras e socialização com outras crianças.

Embora não seja uma obrigação dos pais matricular a criança de 0 a 3 anos na creche, esta deve ser uma escolha da família e não devido a impossibilidade por falta de vagas ou por falta de qualidade do serviço. Por outro lado, a lei prevê que é obrigação do município garantir a vaga em creche sempre que houver a manifestação do interesse em matricular a criança. O não atendimento deste direito constitui violação do direito à educação.

Portanto, é urgente um maior investimento do poder público na Educação Infantil, pois os recursos voltados para este setor costumam ser bem restritos, principalmente se comparados a outras faixas etárias. Temos que ter bem claro que não é um favor a oferta de vagas em creche pública, mas sim um direito de todas as crianças de 0 a 5 anos. É preciso que este problema tenha visibilidade social, pois somente através do reconhecimento desta demanda serão mobilizados esforços e recursos para a ampliação do atendimento à Educação Infantil com qualidade.

(*) Dilce Cervieri é estudante do curso de Psicologia da UFMT/Rondonópolis e integrante do grupo de estudos sobre os Direitos da Criança e do Adolescente