PRF local conta com radar móvel nas BRs-364 e 163

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vem intensificando a fiscalização para garantir o limite de velocidade permitido aos veículos que trafegam pelas BRs-364 e 163. Para isso, vem contando com um importante aliado: um radar móvel. O aparelho já está em funcionamento desde o dia 17 de fevereiro.

Segundo o policial Luiz Carlos Silva, o radar foi usado durante a “Operação Carnaval”, mas agora nesta semana a fiscalização foi intensificada. “Todos os policiais rodoviários federais já estão preparados para utilização do aparelho. Cada posto tem o seu radar móvel como o de Rondonópolis, Alto Graças, região no Mineirinho e um no posto da Serra da Petrovina”, disse.

Ele explica que a fiscalização acontece nos trechos mais perigosos, onde se registra o maior número de acidentes, principalmente por causa da alta velocidade, como por exemplo na região conhecida como “Farinha de Osso”, na BR-364.

Conforme o PRF, os trechos onde houver a placa de sinalização indicando a velocidade permitida, o condutor deverá respeitar. Nos trechos que não estão sinalizados, a velocidade limite autorizada é de 110 km/hora para automóveis. Microônibus e ônibus 90 km/hora e os veículos de cargas 80 km/hora.

O inspetor Silvio José Barcelos, chefe da delegacia local da PRF, repassou que a Polícia Rodoviária Federal tem as estatísticas que apontam os trechos onde acontecem o maior número de acidentes e que os radares serão usados nestes locais na tentativa de diminuir essas ocorrências.

“Estes aparelhos são necessários para diminuir o excesso de velocidade nas estradas. As pessoas conhecem a velocidade permitida nas rodovias, mas insistem em ultrapassar. Agora, os motoristas sabendo que existe este tipo de fiscalização, com certeza, vão procurar ser mais cautelosos nas nossas rodovias”.