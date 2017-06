Setor de achados e perdidos acumula dezenas de objetos

Clientes e visitantes do Rondon Plaza Shopping que se consideram “esquecidos” devem conhecer o departamento que acumula dezenas de objetos deixados no centro comercial diariamente. Uma visita ao espaço pode evitar transtornos como nova retirada de documentos pessoais, cartões bancários e carteiras de identificação, por exemplo, já que estes estão entre os inúmeros pertences à espera de seus proprietários.

O Serviço de Achados e Perdidos do Rondon Plaza Shopping está sob a responsabilidade da equipe de segurança do centro de compras, que a mesma encontra objetos nos mais diferentes locais. Documentos pessoais lideram o ranking de perdas por parte das pessoas. De acordo com o auxiliar administrativo do Shopping, Juliano Antunes, alguns objetos são procurados imediatamente pelos donos, no entanto, muitos ficam até meses no local.

Objetos expostos em uma mesa da sala da administração podem indicar o grau de esquecimento dos consumidores. Na variedade de coisas estão: chaves de carro, carteiras de estudante, cartões de crédito, cartões bancários, cédulas de identidade, cartão de Cadastro de Pessoa Física (CPF), óculos de grau, Carteira de Trabalho, passaportes, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), certidões de nascimento, Certificado de Reservista, Título de Eleitor, Certificados de Registro de Veículos, carteiras e até talões de cheques.

“Nas lojas, salas de cinema, corredores, banheiros, áreas de estacionamentos e praça de alimentação, funcionários do shopping e das lojas encontram muita coisa perdida. As pessoas esquecem de tudo”, explica Antunes.

A retirada de objetos pode ser feita diretamente no setor de Achados e Perdidos do Rondon Plaza Shopping, e feito exclusivamente pelo proprietário, pois as entregas não serão feitas a terceiros. O horário de atendimento é das 14h às 18h.