Estudo mostra benefícios do caruru à saúde

A importância alimentícia e o pouco prestígio do caruru, bredo ou amaranto, pertencente à família Amaranthaceae, foram o ponto de partida de um estudo realizado no Campus Universitário de Rondonópolis/UFMT. A finalidade foi averiguar as condições atuais de seu consumo no município. Entrevistas realizadas com moradores dos bairros Jardim Atlântico, Vila Operária, Jardim Jambalaia e Parque Universitário revelaram que 50% das pessoas participantes não incluíam o caruru em sua dieta.

Conforme a pesquisa, dentre aqueles moradores que consomem o vegetal, a maior parte está na faixa de 40 a 60 anos de idade, indicando que a sabedoria popular sobre a natureza vem se perdendo ao longo dos anos. As professoras responsáveis pelo estudo acreditam que a falta de práticas agricultáveis e a praticidade encontradas nos centros comerciais, entre outras razões, tem causado o esquecimento de alimentos baratos e nutritivos que colaboram para uma dieta equilibrada, como a taioba e o caruru.

Ainda conforme o estudo, apenas 25% dos entrevistados que incluem o caruru na alimentação consideraram o alimento gostoso. O refogado, a salada e a farofa foram citados como as principais formas de preparo do caruru, nome indígena “caá-riru”, que significa comida de folhas. A pesquisa demonstra que, se houvesse um maior incentivo à utilização de plantas que têm valor nutritivo semelhantes ao caruru, poderia se ter uma solução barata para a alarmante situação de fome e desnutrição, principalmente para as pequenas cidades e periferias dos grandes centros urbanos brasileiros.

O caruru pode ser facilmente encontrado na região de Rondonópolis. Algumas espécies são comestíveis e empregadas na culinária nacional em pratos típicos desde o período colonial. Cada 100g da hortaliça tem 313 mg de cálcio, concentração que é superior a das verduras tradicionais, contém também alto teor de ferro (5,6 mg/g), além de outros nutrientes. “Isso faz do caruru um forte aliado na luta contra a desnutrição. No entanto, as qualidades da planta não conseguiram torná-la popular”, reforçam as autoras da pesquisa.

O estudo é de autoria das professoras Kelly Costa de Alcântara, especialista de Biologia na Rede Estadual de Ensino de MT; Maria Corette Pasa, doutora do Departamento de Ciências Biológicas da UFMT; Fátima Regina Jaloretto da Silva, mestre do Departamento de Ciências Biológicas da UFMT; e Eliani Antunes da Silva, especialista de Biologia na Rede Estadual de Ensino de MT; além de Rosângela Schichl, graduada em Ciências Biológicas e técnica em Laboratório de Manipulação em Farmácia.