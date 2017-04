Vários temas em feira cultural escolar

O Centro Educacional Pequeno Sábio viveu momentos de muito conhecimento e aprendizado com a realização da sua Feira Cultural, nesta sexta-feira (04/11), à tarde. Os alunos do Jardim I até o 5º ano abordaram diversos assuntos no evento, sendo: “A magia do alfabeto”, “O trânsito”, “Corpo de Bombeiros”, “Água: um bem natural”, “Meio Ambiente” e “Minha vida na escola”.

A diretora da escola, Eliana Alves Gomes, explica que cada sala trabalhou um dos temas. Para expor os assuntos, os alunos se valeram de maquetes, cartazes, vídeo, equipamentos e outros. Ela explica que o principal propósito foi o aprendizado dos estudantes. “Quando se trata um assunto com profundidade, há uma facilidade de aprender”, diz.

A Feira Cultural esteve aberta à visitação pública. “Os trabalhos foram ótimos. Os alunos se envolveram e estavam integrados aos assuntos”, externou a diretora, avaliando os resultados como ótimos.