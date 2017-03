Centro de Evangelismo para 10 mil pessoas em construção

A Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Rondonópolis está trabalhando faz um ano na construção do Centro de Evangelismo, com capacidade para 10 mil pessoas sentadas. Localizado no Jardim Ebenezer, junto à Rua José Barriga, deve ser um marco na história do município.

O coordenador da construção do Centro de Evangelismo, o pastor auxiliar Ildo Rodrigues Teixeira, adianta que se trata de um amplo espaço para eventos evangelísticos variados, com refeitório para 1,4 mil pessoas, alojamento para 600 pessoas, 13 salas administrativas, 97 banheiros, 01 refeitório pastoral para 200 lideranças, cozinha industrial e estacionamento.

Nessa obra, há uma preocupação do pastor presidente da Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Rondonópolis, José Genésio da Silva, em acomodar a todos em um único espaço por ocasião de grandes eventos, proporcionar mais conforto aos participantes e ainda evitar transtornos atuais, como dificuldades para estacionamento, interdição de ruas e incômodo a vizinhos.

A previsão é que o espaço esteja totalmente concluído em 2014. Atualmente, além dos trabalhadores ao longo da semana, estão sendo realizados mutirões aos finais de semanas, com a colaboração dos membros da Igreja. Em cada mutirão, estima-se a participação de 60 a 100 membros.