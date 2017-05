Polícia identifica homem que foi assassinado a tiros

A polícia identificou o homem que foi assassinado a tiros no começo da noite de anteontem, na Avenida Rui Barbosa, entrada da Vila Canaã, conforme foi noticiado ontem pelo A TRIBUNA. Trata-se de Robson Luiz Novaes, 38 anos de idade, o “Robson Doido”, que foi atingido por três disparos de arma de fogo.

Por ser morador de rua e usuário de entorpecente, a vítima não portava nenhum documento de identificação quando foi morto. Por isso, num primeiro momento, foi reconhecido por populares apenas pelo apelido.

Todavia, a mãe de Robson, Eleuza Luiz de Novaes, reconheceu o corpo como sendo do seu filho e repassou o nome completo à polícia.

A polícia investiga uma informação recebida, via 190, revelando o nome do suspeito. Segundo a denúncia, o autor seria um traficante do bairro Pedra 90 e a causa do crime seria acerto de contas motivada pelo tráfico.

Conforme divulgado pela polícia, Robson tinha várias passagens. Era suspeito de um homicídio contra um idoso na Praça da Saudade há cerca de 2 anos e ainda de um latrocínio (roubo seguido de morte). Ele também era acusado de ter esfaqueado pelo menos outras duas pessoas na região da Vila Canaã.