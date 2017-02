Parabéns Unopar Virtual de Rondonópolis

No último dia 20 de agosto o pólo UNOPAR de Rondonópolis comemorou cinco anos de atuação no cenário da Educação Superior modalidade EAD.

Juntamente com a transmissão da colação de Grau via satélite diretamente de Londrina PR, foi realizada a solenidade local com a participação de 135 acadêmicos assim distribuídos: 01 turma de Marketing, 01 turma de Processos Gerenciais, 01 turma de Gestão Ambiental, 01 turma de Gestão em Recursos Humanos, 02 turmas de Pedagogia e 01 turma de Serviço Social.

O evento contou com a presença de autoridades locais, a Vice-Prefeita Senhora Marília Salles, os Vereadores Adonias e Reginaldo, o Secretário de Meio Ambiente, Lindomar Alves da Silva, a Dra Mariene Fagundes, o deputado Estadual Percival Muniz, familiares e amigos dos formandos, Tutores de salas e todo corpo Administrativo Pedagógico do Pólo.

A iniciativa de implantar os cursos de Educação a Distância da UNOPAR VIRTUAL UNIVERSIDADE DO NORTE DO PARANÁ, na cidade em agosto de 2004 pelos empresários da Educação Professora MS Eva Mariusa de Camargo e Gelson G. da Silva, representou um marco na Educação em nossa cidade. Essa iniciativa socializou a educação e oportunizou a inclusão digital por meio da educação tecnológica.

O Pólo Rondonópolis da UNOPAR, conta com uma estrutura física dentro dos padrões e qualidade exigidos pelo MEC, bem como com equipamentos tecnológicos de alta definição o que contribui para o oferecimento de um ensino de qualidade para os acadêmicos.

A equipe de profissionais do Pólo desenvolve diariamente um trabalho de divulgação dos resultados exitosos dos alunos egressos obtidos em concursos públicos exames seletivos realizados em nosso Estado e em todo o Brasil. Também são divulgados os trabalhos acadêmicos realizados pelo alunos dos diversos cursos como o plantio de árvores nativas e frutíferas resultado de parcerias com a Secretaria do Meio ambiente e o Grupo Amaggi.

Com esse trabalho há cinco anos o Pólo Rondonópolis da UNOPAR vem quebrando paradigmas e abrindo horizontes para a Educação Superior em nosso Estado. Atualmente a UNOPAR está oferecendo 10 cursos de Pós Graduação nas áreas da Educação , Direito, Meio e MBA em Gestão de Pessoas e Executivo em Negócios com início em setembro de 2010.

Como educadora rondonopolitana não poderia deixar de registrar este momento tão importante para a nossa sociedade. Parabéns a todos os Profissionais que colaram Grau e sucesso!

