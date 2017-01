Quem é Pedro Barbieri Júnior, inocente ou culpado?

Ficou esta pergunta na cabeça de todos, mas estou aqui para falar um pouco desta pessoa que é a alegria de nossa família há 27 anos. Para a mãe uma pessoa desprotegida. Para nós irmãos um orgulho. Para a filha e sobrinho um herói. Para os amigos uma alegria, pois onde ele estava sempre era uma festa, homem de sorriso fácil que contagiava a todos.

Homem trabalhador, filho amoroso, pai dedicado e um excelente irmão. Começou a trabalhar desde muito cedo, aos 15 anos. Ele é daquelas pessoas que acreditam que o trabalho enobrece o homem. Com o suor de seu trabalho conseguiu muitas coisas materiais, mas o principal era se sentir uma pessoa útil, que conseguia sustentar a mulher e a filha com o suor de seu trabalho.

Tinha uma grande qualidade, confiava em todos logo de início, pra ele todos eram amigos e infelizmente isso fez surgir ao lado dele pessoas invejosas.

Hoje, a nossa família está destruída, procura em Deus força para ajudar meu irmão, minha mãe e conseguir provar que ele é inocente. Vocês não sabem como é triste olhar para ele e ver lágrimas onde havia um lindo sorriso.

Não conseguimos entender as palavras dos ministros da Suprema Corte brasileira, que sempre dizem que para que uma pessoa ser considerada culpada deve-se ter uma condenação criminal condenatória transitada em julgada. Não entendo muito bem estas palavras, mas sei que solto ele não é risco algum para a sociedade, pois o que ele sempre procurou fazer durante as investigações do caso Sandrismar, vítima de homicídio nesta cidade, foi postar-se diante das autoridades e esclarecer detalhadamente não ter participação alguma neste episódio. Não tendo motivos para estar atrás das grades como culpado, sem que tenha dado causa e motivado uma prisão cautelar.

O que queremos é que a justiça seja feita na forma da lei de nosso país, Brasil, da mesma forma que a família das vítimas pretende. Mas, ele não precisa estar atrás das grades para ser julgado, ele pode e merece ser julgado como cidadão brasileiro, sem condenação antecipada.

Hoje, vê-lo preso por um crime que jura inocência nos deixa cada vez mais descrentes com nossa justiça. Sinto que a cada momento qualquer um de nós podemos ser levados à prisão para depois sermos julgados e, de fato, sermos condenados e pagarmos pelo que fizermos.

(*) KATIANE DA SILVA OLIVEIRA é irmã de Pedro Barbieri Junior