A Clinica e SPA Drª Evelin Voos, atendendo com profissionais da área de fisioterapia, nutrição e medicina, oferece os serviços de fisioterapia ortopédica, desportiva, pediátrica, respiratória, neurológica, hidroterapia, drenagem linfática, modeladora e pós-operatório, massagens relaxante, de bambu e terapêutica, R.P.G (Reeducação Postural Global), isostretching – técnica de alongamento postural, Pilates de solo com bola, bronzeamento natural, emagrecimento, desintoxicação orgânica, tratamento de doenças crônicas, hidromassagem, limpeza de pele, massagem, sauna, hidrocólonterapia – reeducação intestinal, banho de lua vip e muito mais.

A Reeducação Postural Global, ou RPG, foi criada na França, pelo fisioterapeuta Phillipe Souchard, é umas das técnicas mais inteligentes de que se tem notícia. A técnica considera sistemas musculares e esqueléticos como um todo e procura tratar de forma individualizada, músculos que são de estruturas diferentes (músculos dinâmicos e estáticos).

O R.P.G. visa o aumento da elasticidade dos músculos da estática. As posturas feitas durante o tratamento são realizadas em posição de “freiar” a força da gravidade, levando-se em conta os diferentes tipos de contrações musculares.

É um trabalho músculo-articular associado a uma conscientização corporal: sentindo e percebendo seu próprio corpo, as pessoas conseguem modificar posturas. Através da elasticidade muscular alcançada, modifica-se a estrutura óssea, restabelecendo os espaços articulares e a boa morfologia, evitando-se os bloqueios e as compensações que são as principais causas de desvios e dores.

Através desse tratamento, estimulamos o Sistema Nervoso Central a “Trabalhar” numa nova imagem corporal, levando ao automatismo do novo padrão postural.

O tratamento é indicado para pacientes portadores de:

– Alterações morfológicas do esqueleto, tais como hipercifoses, hiperlordoses, escolioses, joelhos valgos ou varos, pés planos ou cavos, deformações do tórax, etc…

– Dores articulares ou musculares (agudas ou crônicas) decorrentes de degenerações, traumas ou reações inflamatórias, em afecções como, por ex.: artroses, entorses, hérnias de disco, bico de papagaio, dores ciáticas, lesões meniscais, tendinites, bursites, etc…

RPG Analisa e trata cada indivíduo em relação a suas manifestações, que são pessoais e Busca tratar, não só os sintomas, mas as suas causas, no processo terapêutico.

Mediante uma avaliação qualitativa investigam-se, inicialmente, as tensões neuromusculares e as mudanças funcionais e estruturais. Em seguida, empregam-se posturas de alongamento muscular ativo e progressivo associados com a respiração e técnicas específicas, visando colocar em evidência as tensões musculares. Restabelece-se, assim, a harmonia entre os músculos e, conseqüentemente, promovendo-se um relaxamento, já que se interrompe o ciclo de desenvolvimento de tensões e dores

Dra Evelin Voos acaba de chegar de mais um curso de atualização em RPG e formações avançadas em escoliose e anatomia palpatória para RPG.

Saúde por opção não por sorte

Procure atendimentos de RPG apenas por profissionais que tem formação continuada pelo Phillipe Souchard, e que seja membro da sociedade brasileira de RPG, através do site www.sbrpg.com.br.