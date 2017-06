Segunda Igreja Batista comemora os seus 26 anos em Rondonópolis

Esta semana será de louvor e gratidão a Deus pelas vitórias alcançadas em 26 anos de organização eclesiástica da Segunda Igreja Batista de Rondonópolis, iniciada em 24 de fevereiro de 1984. A comemoração do aniversário ocorrerá nos dias nos dias 19 (hoje), 20 e 21 de março, às 19h30, no seu templo à Av. Rotary Internacional, ao lado do Rondon Plaza Shopping, tendo como pregador oficial o pastor Isaias Querino. Ele é natural do Espírito Santo. Formou-se em Teologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Tem pregado a palavra de Deus no Brasil e em vários países da América do Sul, na Europa e nos Estados Unidos. Em 1994, foi convidado para ser diretor geral da Convenção Batista Paranaense, onde trabalha até hoje.

As atividades da Igreja começaram através do missionário inglês Stuart Christini, da Sociedade Missionária Batista de Londres. O missionário iniciou os trabalhos de evangelização na região da Vila Aurora como congregação da 1ª Igreja Batista de Rondonópolis, tendo 12 membros. Dentro de 11 meses, a estrutura foi organizada em Igreja, com 32 membros, em salão no bairro Jardim Mato Grosso.

Para escolha do local da construção do templo próprio, Stuart fez um estudo quanto ao crescimento de Rondonópolis e constatou, desde aquela época, que o crescimento da cidade seria rumo onde é hoje o Rondon Plaza Shopping. Para a construção, foram necessários três terrenos, sendo um doado pela Prefeitura e outro doado por Áureo Cândido Costa. O terceiro foi adquirido pela própria Igreja.

O pastor atual Waldecy Dias e sua esposa, Luiza Soares Dias, estão dirigindo a Igreja faz 22 anos. Ele destacou que a Igreja é comprometida com serviços à comunidade, missões, comunhão, crescimento espiritual, entre outros. “São vinte e seis anos de fidelidade na pregação da sã doutrina, no discipulado maduro, consistente e sistemático, na prática da oração fervorosa, na comunhão dos santos e no amor verdadeiro”, diz o pastor

O pastor Waldecy disse ainda que os três dias alusivos ao aniversário, a partir de hoje, serão comemorados com louvor e adoração a Deus. “Para nós, é importante ver como Deus abençoou nossos trabalhos, com o crescimento e as vitórias alcançadas neste período”, completou.