Semianalfabetos em inglês

Um dos maiores problemas educacionais e culturais de nosso país é a persistente tendência de o brasileiro não gostar de ler, esteja ele no ensino fundamental, médio ou superior. As razões (ou desculpas) para justificar tamanho disparate vão desde a correria dos dias de hoje, passando pela “complexidade” da palavra escrita e culminando no valor (absurdo?) dos livros vendidos nas lojas especializadas – ora, biblioteca pública existe para quê?

Interessante é que, embora os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) enfoquem a sua importância, nas aulas de língua estrangeira nas escolas brasileiras (ou no ensino superior), regra geral, a prática usual é menosprezar a leitura de livros paradidáticos ou literários e priorizar “coisas mais importantes” como tradução, gramática e repetição mecanizada – tidas como sinonímicas para “aprendizagem”! Até quando esta prática vai perdurar, prejudicando nossos aprendizes, ladies and gentlemen?

Agora, se por um lado quem já estudou inglês em escolas públicas tem horror ao verbo to be e à prática enfadonha de tradução de textos ou listas de vocabulário, por outro lado quem já estudou em escolas particulares dedicadas quase que exclusivamente ao ensino de idiomas tem pavor da lavagem cerebral promovida pelos repetitivos exercícios escritos e de listening comprehension. E pensar que, apesar de ser considerado bastante ultrapassado, o método audiolingual continua top of mind no Brasil…

Vale ressaltar que, infelizmente, ainda vivemos em um país em que a conveniência é mais importante que a competência, a esperteza é mais admirada que a intelectualidade e a riqueza é mais cobiçada que a sabedoria. Por essas bandas, já se ouviu falar (ou não?) de Shakespeare e J. K. Rowling, mas quem já leu suas obras no idioma original, o inglês? Um ou outro homo brasilis, do grande contingente daqueles que “estudaram” a língua inglesa…

Seria, então, perda de tempo falar (dentro e fora da sala de aula) de Beowulf, short stories e tall stories? De Geoffrey Chaucer, John Milton, Jonathan Swift, Lord Byron, Oscar Wilde, Jane Austen, Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, H. G. Wells, D. H. Lawrence, James Joyce, Virginia Woolf, Rudyard Kipling, T. S. Elliot, Dylan Thomas, George Bernard Shaw, John Updike e Taylor Mali, dentre outros? Não se nossos professores/educadores e as instituições a que eles estão ligados estiverem (ou estivessem) preparados para cumprir seu papel de estimular a busca por mais conhecimento, e não “repassar” o que (em teoria) sabem.

Para piorar, a decisão do governo brasileiro de priorizar o espanhol (Lei 11.161, de 5 de agosto de 2005) e colocar a língua inglesa em segundo plano, é bom lembrar, não parece ter sido seguida pelos demais membros do BRIC. Na Rússia, segundo o www.expat.ru, a língua inglesa é uma realidade; na Índia, o mercado de trabalho exige (de verdade) fluência em inglês, enquanto que na China, segundo recente reportagem da revista Exame, já são cerca de 450 milhões o total de English speakers no país – número esse que cresce 20 milhões a cada ano!

Das inúmeras belas mentiras que a escola brasileira conta, e para as quais o Governo faz vista grossa, a questão linguística continua a ser uma das mais preocupantes. Se não acordarmos em tempo, corremos o risco de, após anos de (falta de) dedicação e estudo sério, continuarmos semianalfabetos em inglês, explicitamente incapazes de perceber ou decifrar o que, teoricamente, deveria ser simples, trivial, piece of cake – como, por exemplo, o significado que se encerra numa expressão de uso comum ou numa palavra polissêmica inofensiva como book.

(*) Jerry Mil é english expert, mestre em estudos linguísticos e presidente da ALCAA (Associação Livre de Cultura Anglo-Americana)