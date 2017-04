Fazenda Verde sedia dia de campo neste sábado

A Agropastoril Jotabasso (Sementes Seriema) e a Sementes Santa Rita promovem neste sábado (23/01), na Fazenda Verde, em Rondonópolis, um dia de campo, para apresentação de novas cultivares de soja, além das cultivares já lançadas, bem como várias espécies de forrageiras. O inicio do evento está previsto para as 8h e término, para as 12h.

Conforme os organizadores, o dia de campo terá a participação das empresas detentoras dos principais germoplasmas, com as quais a empresa possui contrato para multiplicação de sementes: Monsoy, Embrapa e Coodetec. Faz parte da programação uma palestra com o dr. Gessi Ceccon, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, com o tema “Plantio de milho safrinha em consórcio com brachiária”. Estarão presentes neste evento o dr. Fernando Lamas, chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, e o dr. Carlos Lázaro, pesquisador da área de soja do mesmo centro.

Como pioneira na produção de sementes de soja em Mato Grosso, a Sementes Seriema repassa que o evento é aberto aos agricultores, revendas e demais profissionais ligados ao setor. “O nosso compromisso, além de produzir uma semente de alta qualidade fisiológica e sanitária, é repassar toda a tecnologia necessária para que cada cultivar possa expressar seu máximo potencial produtivo”, garante.