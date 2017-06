Conheça a História de Guiratinga

Na próxima sexta-feira (15) estarei fazendo o lançamento, em nossa cidade, da minha obra “História de Guiratinga”. Pelo título, supõe-se, em razão da atual conjuntura sócio-político-econômica da cidade em apreço, cuja população não atinge sequer o modesto montante de quinze mil habitantes, seja uma obra de irrelevante densidade histórica. Ledíssimo engano: Guiratinga, em minha modesta concepção, ocupa o patamar de terceira cidade mais histórica de Mato Grosso, suplantada apenas por Cuiabá e Vila Bela da Santíssima Trindade. Sua Loja Maçônica São João, a terceira do estado, fundada em 30.05.1949, solenizou 60 anos de existência!

Nascida em cintilante berço cravado de diamantes, Guiratinga chegou a ter, nas décadas de 20 e 30, mais de vinte mil garimpeiros espalhados pelo vale do Garças e afluentes, e a manter relacionamento comercial com importantes cidades da Europa e dos Estados Unidos, destacando-se, no Brasil, o Rio de Janeiro e São Paulo. Do rio Garças, que a banha, saiu um dos maiores diamantes do país, com 109 quilates, conhecido em todo o Brasil como Jalmeida (fusão do nome José Almeida, seu último e ‘desafortunado’ proprietário, isto porque a preciosa pedra somente trouxe desgraças àqueles que a possuíram).

Na referida obra o leitor terá o mais amplo conhecimento até agora apurado sobre a Revolução de Morbeck e Carvalhinho, que banhou de sangue o vale do rio Garças na década de 20. Irá também saber que foram garimpeiros da região de Guiratinga que garantiram, a ferro, fogo e sangue, o general Caetano Manoel de Faria e Albuquerque na Presidência do Estado, fato que os historiadores oficiais mato-grossenses não tiveram o cuidado de registrar em suas obras. Dentre outros fatos de significativa importância, “História de Guiratinga” traz ainda importante matéria sobre a epopéia do jornalista Raymundo Maranhão Ayres, criador de um jornal, denominado “Novo Mundo”, que circulou em todas as academias de letras do mundo, mantendo intercâmbio cultural com elas.

O livro “História de Guiratinga” está ‘recheado’ de fatos pitorescos que irão impressionar o leitor, do começo ao fim da obra. O lançamento será, como já disse, na próxima sexta-feira, dia 15, às 20:00h, no Centro Cultural José Sobrinho. O preço (embora o livro tenha saído a R$ 62,00 a unidade), será de apenas R$ 30,00 o exemplar, a fim de tornar a obra mais acessível a todos. Isto somente foi possível graças ao apoio do Governo do Estado e do empresariado local, nos custeios da elaboração e da publicação da obra. Conhecer a História de Guiratinga, é conhecer parte relevante da História do próprio Estado de Mato Grosso.

(*) Ailon do Carmo é advogado, poeta e historiador local.