Festa histórica no Templo de Angorô

Um grandioso espetáculo de religiosidade, luxo, beleza e arte! Eis a síntese da solenidade comemorativa dos 14 anos de feitura de cabeça no Candomblé, do Táta d’Nkisse Evaldo Meansidã, realizada no último sábado (26), no Templo Espírita Águas de Angorô – Viva Deus, localizado no bairro Jardim Liberdade, em nossa cidade. Antes disso, ele era adepto da Umbanda, em cuja fé atuou durante 13 anos, perfazendo ao todo vinte e sete anos de vida espírita. Angorô é o Orixá (divindade) que rege o arco-íris e responsável pela fecundação da Terra com as chuvas.

Como já se salientou aqui, noutra oportunidade, o Templo Águas de Angorô vem a ser o maior Centro de Candomblé do Estado de Mato Grosso, não só na estrutura física do prédio, como também no número de filhos de Santo. Isto ficou evidenciado na solenidade supra, quando a ‘roda de Santo’ (xirê) do Templo se viu tomada de quarenta médiuns (entre homens e mulheres) da própria Casa, além do recinto ao público completamente lotado.

Outro fato marcante da festa foi a apresentação de quinze médiuns artística e luxuosamente paramentados de Orixás, dentre eles Nkosse (Ogum), Kabila (Oxóssi), Dandalunda (Oxum), Kaiatumba (Iemanjá), Zaze (Xangô), Matamba (Iansã), Angoroméia (Oxumaré), Telecompenso (Logum Edé), Tempo (Irôco), Kavungo (Obaluaiê) e Ngila (Exu).

O referido evento, dada a sua magnitude religiosa, numérica, artística e cultural, tornou-se um marco histórico em solenidades do gênero na cidade, e quiçá em todo o Estado de Mato Grosso, merecendo um lugar de destaque nas páginas da História da cidade. Entre os convidados especiais, presenças do Tata d’Nkisse Ladenã (pai de cabeça do Evaldo Meansidã), de Campo Grande MS; Katulegí de Xangô e Bamburinã de Iansã, de Pedra Preta; e Damunhã de Angorô, do Jd Iguaçu.

(*) Ailon do Carmo é historiador, articulista e repórter