Dentadura com encaixe (overdenture)

A reabilitação de pacientes que usam dentaduras com prótese fixa sobre implantes é uma opção de tratamento com prognóstico altamente favorável quando bem indicada. Entretanto, devido a quantidade de implantes necessários para esse tipo de tratamento (4 a 6 no maxilar inferior e 6 a 8 no maxilar superior), muitos pacientes têm medo ou receio de se submeter a esse tipo de procedimento. O custo é outro fator que muitas vezes impede sua realização. Visando a instalação de um menor número de implantes (pelo menos a metade), existe uma forma de tratamento alternativa: a Overdenture.

A Overdenture nada mais é que uma dentadura convencional, que fica apoiada na gengiva e encaixada em poucos implantes. Sendo assim, é uma prótese muito mais retentiva, o que aumenta a segurança do paciente; apresenta menor custo quando comparada a uma prótese fixa sobre implantes; e é removida pelo próprio paciente diariamente, facilitando sua higienização. Portanto, é indicada também para pacientes que possuem dificuldades motoras.

Vários estudos mostram claramente os benefícios propiciados por essa modalidade de reabilitação, principalmente no que tange aos aspectos mastigatórios e, sobretudo, na interação desse paciente na sociedade.

A Overdenture possui excelente indicação na substituição de dentaduras inferiores que não param, pois com apenas dois implantes é possível sua confecção, tornando a prótese muito mais retentiva.

É bom destacar ainda que a Overdenture continua a ser uma dentadura, apenas fica mais firme devido aos implantes que ajudam a prender a prótese.

Dr. Rafael Piovezan Pereira, CROMT 4603

Especialista em Implantes Dentários