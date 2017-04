Homenagem especial – “Minha mãe” 90 anos

Iniciarei esta homenagem com as palavras de uma música de Roberto Carlos… “Eu me lembro com saudades de tudo o que passou/o que antes foi felicidades/me mata agora de saudades/belos tempos/belos dias…” Como aqueles que dormíamos juntos, todos no mesmo quarto: eu, a senhora, Mardeco, Gui e Florência, ainda pequenina… Como era gostoso! As noites pareciam ser mais longas, o sono era tranqüilo e profundo, que delícia! Parece que não pensávamos em outra coisa a não ser ver chegar o dia das tão esperadas férias e nos dirigirmos para a nossa querida fazenda Conquista! A emoção começava semanas antes, porque a senhora com sua paciência começava a arrumar os apetrechos para a viagem e inclusive, mandar que o vaqueiro, seu José de dona Alvina (um dos que me recordo no momento), providenciar animais para transportarmos da vila para a fazenda…

Me lembro que todos brigavam para ir na garupa da burrinha que só a senhora montava – “Mimosa”… Era uma disputa ferrenha… O gostoso também era a travessia na balsa para pousar na “manga” e seguir bem cedinho rumo a nossa fazenda. Ao meio dia parávamos embaixo de uma frondosa árvore para deliciarmos o gostoso frito de frango e tomar aquela água pura e saborosa do Rio Preto. Completava nosso sonho de criança, a chegada a Conquista pois tínhamos o privilégio de acordar cedo, correr pelos campos, tomar banho no tanque de cima, procurar ninhada de ovos de cocá, irmos no curral tomar o leite ainda saído do peito da vaca e procurar frutinhas do cerrado, a melancia da praia, o canapu e a mangaba, tocar as cabras para o chiqueiro, irmos à roça buscar melancia, feijão e milho verde! A noite era sagrado, todos ao deitar, repetir em coro as mesmas frases: (Era até divertido): “À benção mãe, até amanhã, dorme com Deus”. Parece que aquelas noites não tinham fim e o sono era tão profundo e gostoso que a gente não queria nem sair da cama simples de capim! Me lembro que até os meus 17 anos eu e Florência dormíamos com a senhora. Ali, sentíamos seguras e amparadas.

Um dia, a senhora me disse que eu tinha que ir embora para a cidade grande (capital) para eu poder ser alguém nessa vida! O mundo desabou sob minha cabeça, porque eu não sabia e nem entendia, como adolescente o que a senhora queria dizer com aquilo. Ser Alguém? As mães, os professores sempre dizem isso para as crianças e os adolescentes, só que eles nem entendem o que é ser alguém e que tipo de alguém desejam os adultos, fica sem explicação para aquela fase da vida de um adolescente! Só o tempo iria nos dizer o que a frase significaria.

Bem querida, o dia de ser alguém chegou e assim tive que partir, com muitas interrogações e dúvidas na minha cabeça que só durante muito tempo fui entendendo a sua coragem e sua fé, que eu estava indo para ter uma vida mais digna! Para ser gente melhor!

Passaram 37 anos e pedras encontrei pelos caminhos, mas eu tinha uma força muito grande dentro de mim, que me empurrava para frente: a força veio, com certeza, da senhora, essa mulher forte, sábia que não poupou sofrimentos até o da separação de seus filhos, para que eles pudessem ser melhor! Hoje, quero lhe parabenizar pelos exemplos que me deixou e que considero os mais sagrados presentes que uma mãe pode deixar para os seus filhos: a saúde, a bondade, a honestidade, o trabalho e simplicidade, o “ser”, não o “ter”.

E também guardei, no fundo do meu coração, aquele seu jeito inquieto, mais feliz, em tratar bem a todos, cuidar bem de todos, com simplicidade e não esquecendo os valores da família, temos a certeza de que a longevidade está intrissicamente ligada a esses valores!

É bom chegar aí, e vê sempre sua casa cheia de pessoas diferentes, alegres, mas a senhora respeita todos e os acolhe da mesma forma! Vê-la perambulando inquieta, sempre procurando o que fazer, cuidando de suas plantas, que eu percebo são suas fieis companheiras e nunca lhes deixam sentir solidão! Parabéns MÃE, desculpe se eu não tive o privilégio de estar próxima da senhora para cuidar do seu físico (como por exemplo serví-la na hora das refeições, dar a bênção e ouvir o Deus lhe abençoe todos os dias ao acordar), dar os remédios que pela idade já é normal esquecer, escutar aquela prosa boa, ver a senhora contar os casos imaginários e engraçados que nos fazem sorrir e vê-la sempre em alto astral, como se quisesse dizer para nós que o mais importante na vida não são as riquezas materiais e sim a qualidade dos momentos que passamos juntos! E que mesmo a distância, as suas orações chegaram a Deus e hoje tenho uma linda família! Tenho certeza que mesmo distante, estive e estou sempre presente no seu dia-a-dia e espero não ter dado maiores decepções como filha! Tenho tentado ser útil e serei sempre que precisar de mim, e apesar da distância, lhe darei a atenção que merece! Por isso, em minhas preces, eu sempre peço ao meu bom SENHOR que nunca me falte as boas lembranças que da senhora aprendi, sendo a mais preciosa – o perdão – a importância de se perdoar e hoje, já amadurecida, foi a incomparável sabedoria, mesmo não tendo tido a oportunidade de ter se formado, cursando apenas o 3º ano primário, não descuidou de nos ensinar também o valor da escola e, com toda luta, todos nós conseguimos fazer um curso superior! Sendo a maior riqueza que nos deixou! Obrigada, querida!! Fique com Deus e que ele nos permita chegar a esta longevidade com essa saúde!! Felicidades! Parabéns!

Quero aproveitar também a oportunidade para agradecer ao meu esposo Otoamérico e aos meus filhos Thiago e Thaise que me proporcionaram este feliz encontro, onde juntos com certeza viveremos um momento inesquecível! Além de também agradecer a Deus pelos 28 anos que ele nos segurou, um agüentando o outro, com respeito às diferenças e muita aceitação!

CÉLIA CARMEN TEIXEIRENSE MUNIZ é professora de História e residente em Rondonópolis há 28 anos