Singela homenagem ao Sr. Adão Salles

O último dia 7 de junho amanheceu mais triste. Às 2h30 da madrugada falecia na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis o Sr. Adão Riograndino Mariano Salles, gaúcho por nascimento e rondonopolitano de coração, morador em nossa cidade desde os idos de 1971.

O incansável patriarca da família Salles morreu de pé, não se curvou à doença, mesmo porque não era homem de se queixar de nada. Assim como se impôs na vida também soube se impor diante da morte, poupado que foi de ver os seus dias prolongarem-se em um leito, em condição de total sofrimento e dependência, que o tornaria o mais infeliz dos homens.

Então, ele preferiu partir discretamente e sem alarde; de mansinho encaminhou-se para o andar de cima com a convicção do dever cumprido e de “ter combatido o bom combate e ter vencido na fé” (São Paulo).

Embora sério e de atitudes discretas, Sr. Adão soube plantar amizades e, com certeza, tem lugar garantido no coração de seus familiares, parentes e junto à legião de amigos que conquistou em Rondonópolis.

Para conhecermos um pouco da saga e do trabalho de Adão Salles, seguem alguns trechos de sua entrevista concedida em outubro de 1991 para constar na minha tese de doutorado, e que estão registrados no livro “Rondonópolis-MT: Um Entroncamento de Mão Única”, editado em 1993.

PRIMEIROS ANOS

“Meu nome é Adão Riograndino Mariano Salles, sou filho de Carazinho, do Distrito chamado Pinheiro Marcado, no Rio Grande do Sul. Nasci no dia 1° de março de 1925, meu pai se chamava Prudente Mariano Salles e minha mãe Ana Clara França Salles.”

“Estudei até a 5ª série, mas sempre tive facilidade com cálculos matemáticos que eu fazia de cabeça. Desde pequeno eu tive vocação para o comércio e fazia os meus pequenos negócios; tanto que minha mãe emancipou-me quando eu tinha dezesseis anos, porque já conseguia sobreviver do meu trabalho”.

“Quando tinha vinte e um anos eu conheci e comecei a namorar a minha esposa (Dona Albina), que viera para fazer companhia às crianças do seu irmão que tinha ficado viúvo. Eles moravam em frente de casa (…). Casamos em 1947 e nosso casamento além de durar até hoje é feito de muita cumplicidade. Temos sete filhos, netos e bisnetos.”

CASAS DE COMÉRCIO

Durante vinte e cinco anos o casal Salles dedicou-se à atividade comercial, inicialmente em Invernada–RS, depois em Marmeleiro–PR, onde permaneceu por quinze anos. Nesse período surgiu a oportunidade de compra de uma casa na cidade de Barracão–PR e o Sr. Adão aproveita, expande as suas atividades e instala uma filial de sua loja e mais uma terceira em Salgado Filho–PR, em sociedade com um amigo da família. Com o tempo, a família mudou-se para Barracão.

O casal Salles comercializava artigos de secos e molhados, ferramentas agrícolas, tecidos, roupas feitas e calçados; por outro lado compravam mercadorias dos colonos – arroz, feijão, trigo, porcos, galinhas, etc. – e também trabalhavam como representantes de algumas empresas de São Paulo e Santa Catarina.

MUDANÇA DE ATIVIDADE

Saturado, sobretudo, pelas idas e vindas que era obrigado a fazer para conseguir bons produtos a baixos preços, o Sr. Adão resolveu abandonar a atividade de comércio e acabou mudando-se para o Mato Grosso em 1971, depois de adquirir de um amigo terras no município de Rondonópolis – 10.000 ha de puro cerrado. Em 1974 mudar-se-ia o restante da família.

O Sr. Adão Riograndino Mariano Salles trazia na bagagem pouco conhecimento agrícola e quase nada de capital, pois havia investido suas economias na compra das terras. Porém, teve a coragem suficiente para realizar o seu sonho: tornar-se fazendeiro, viver dos frutos da terra, enfim produzir…

DESAFIO

Contudo, a realidade exigiu de Adão Salles mais arrojo e trabalho do que o previsto. A Fazenda São Carlos situa-se no chapadão Ponte de Pedra, uma região plana e de baixa fertilidade natural e que por isso, na época, era desaconselhada por técnicos para o desenvolvimento da lavoura.

Lançado o desafio, coube ao Sr. Adão e família domar os seus campos de cerrado e o resultado foi surpreendente, inicialmente com o arroz e com o milho e, em seguida com a soja. O sucesso da produção e a quantidade de grãos produzidos no cerrado trouxeram pessoas dos mais variados rincões para comprovar a sua iniciativa.

PIONEIRISMO

Assim, pode-se dizer que a produção e comercialização da soja em áreas de cerrado de Rondonópolis é um pioneirismo dos Salles, e que este só foi possível graças à ousadia do Sr. Adão.

Entretanto, segundo Adão Salles: “A sua família é que é razão do sucesso da empresa Salles – o trabalho e o dinamismo de todos transformaram os problemas em desafios e, desse modo, aos poucos, fizeram brotar a iniciativa da empresa Salles Agropecuária SA… Outra coisa, a minha mulher teve papel muito importante em tudo que eu fiz. Sem a contribuição, o trabalho, o incentivo e a compreensão dela em todos os momentos da nossa vida teria sido impossível o barco ter corrido como eu esperava. Sempre que eu precisei ela esteve do meu lado pra o que desse e viesse, tanto criando os filhos, como atrás do balcão, ou ainda cozinhando para os peões, ela nunca mediu sacrifícios!”

SABEDORIA

Alguns ensinamentos do Sr. Adão:

“A vida nos ensina que devemos ser como o camponês que quando vai para um campo desconhecido anda com o cavalo com a rédea curta para não tropeçar e cair, porque se cair é mais difícil de levantar e, por isso, todo tempo, tem que cuidar para não deixar o cavalo tropeçar. É preferível também ir devagar, porque devagar muito se alcança.”

“Na minha opinião o segredo está em se gastar o necessário e nunca colocar o carro adiante dos bois; não se deve gastar demais, mas o necessário, sem desperdício.”

“Para progredir na vida a gente tem que ter muita força de vontade, perseverança, porque são muitas as dificuldades, mas quem quer chega lá. Eu mesmo, no início aqui em Rondonópolis, às vezes, tive vontade de vender a terra, de largar tudo e de voltar para o comércio. No entanto, o meu filho Luís Antônio, naquele momento, me disse para eu deixar de bobagem porque depois as coisas tomariam um novo rumo e tudo daria certo”. E foi o que aconteceu…

BALANÇO

“Fazendo um balanço desse tempo todo de Rondonópolis, dentro do possível e de minha capacidade, acredito ter feito o que pude pelo crescimento da cidade, não só proporcionei um bom número de empregos, mas incentivei muitas pessoas que não tinham coragem de vir pra cá”.

“No final das contas, eu posso dizer que com a ajuda de Deus eu me considero um vencedor.”

Sr. Adão Riograndino Mariano Salles, saudade!