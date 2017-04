A importância do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Na sociedade atual, falamos muito em violência, nos indignamos com as formas mais ousadas e absurdas pelas quais a mesma se dá, por outro lado, estamos também a todo instante reagindo motivados pela autodefesa, quando então, mesmo que inconscientemente, buscamos a todo instante resguardar e preservar a nossa própria vida. Constatamos assim, que inúmeras leis são criadas, cada uma com sua finalidade específica, tais como para a proteção do meio-ambiente, do trânsito, dos idosos, da criança e do adolescente, dos índios e tantos outros.

Neste contexto, criou-se também uma legislação própria para a defesa da mulher, que é a Lei Federal 11.340 decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 7 de agosto do ano 2006.

E, dentre as várias mudanças promovidas pela referida Lei, está o aumento no rigor das punições das agressões contra a mulher quando ocorridas no âmbito doméstico ou familiar. Interessante que a lei entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006, e já no dia seguinte o primeiro agressor foi preso, no Rio de Janeiro, após tentar estrangular a ex-esposa.

A homenageada da Lei 11.340, senhora Maria da Penha, certamente dispensaria tal honra, não desejando ter sido vítima da violência doméstica em momento algum, sendo que a sua história não desperta inveja em nenhuma de nós, tendo sido agredida pelo marido, um professor universitário, durante seis anos.

Em 1983, por duas vezes, ele tentou assassiná-la. Na primeira com arma de fogo, deixando-a paraplégica e na segunda, por eletrocutação e afogamento. O marido de Maria da Penha só foi punido depois de 19 anos de julgamento e ficou apenas dois anos em regime fechado, entretanto, tal fato foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos que é um órgão da OEA – Organização dos Estados Americanos criado para promover a observância e defesa dos Direitos Humanos e que acatou pela primeira vez, a denúncia de um crime de violência doméstica.

A Lei 11.340, alterou o Código Penal Brasileiro e possibilitou que agressores de mulheres no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada, estes agressores já não poderão mais ser punidos com penas alternativas, a legislação também aumenta o tempo máximo de detenção, previsto de um para três anos.

A nova lei ainda prevê medidas que vão desde a saída do agressor do domicílio até a proibição de sua aproximação da mulher agredida e filhos. Buscando colocar em prática tal lei, em Rondonópolis, criou-se o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que a exemplo de outras cidades, vem lutando incessantemente pela defesa dos direitos de todas as mulheres, independente de cor, raça, posição social, opção sexual e etc.

Assim, temos hoje um grupo de mulheres organizadas, corajosas e dispostas a enfrentar os preconceitos e deboches que comumente estão presentes nas rodas de bate-papo de pessoas que não se dão conta do quanto é importante para a sociedade que a violência doméstica seja banida de vez.

O poder público, assim como toda a sociedade, precisa apoiar sempre o Conselho Municipal da Mulher e mais que isso, se conscientizar de que esse é um trabalho árduo e tem sido desempenhado em benefício de muitas mulheres que se encontram desprotegidas, humilhadas e sem saber que rumo dar à própria vida.

A família é a base da sociedade e isso não é novidade, mas essa base necessita ser solidificada no amor e respeito mútuo, para tanto os pais precisam conviver em paz e dar bons exemplos aos seus filhos. O respeito pela dignidade do (a) outro (a) se aprende primeiro em casa! As conselheiras da mulher têm lutado de todas as formas para modificar a mentalidade das pessoas, especialmente dos homens para que estes vejam as mulheres com mais respeito e que não façam da força bruta uma arma covarde para resolução de problemas.

São inúmeras denúncias de violência recebidas diariamente pelo Conselho, e assim são feitas visitas nos domicílios para conciliação, são mobilizados os instrumentos judiciais quando necessário, são feitas palestras de conscientização e divulgação da Lei Maria da Penha nas escolas e em órgãos públicos, são realizadas visitas à Cadeia Pública para se verificar as condições em que se encontram as presas, observando-se com maior atenção os casos das que estão grávidas ou em fase de aleitamento materno, realizam-se constantes reuniões com os representantes do poder público em todas as instâncias para se criar mecanismos e políticas de respeito à mulher.

Enfim, são inúmeras as atividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em nosso município e muitas a serem realizadas, mas o apoio de todos, sem distinção, é indispensável, pois ninguém está livre de fazer parte desta triste história ou entrar para as estatísticas, visto que hoje, a violência ocorre na casa do vizinho, com a mulher, a filha, a irmã, mãe do outro.