Perguntas ao obstetra: São muitas e variadas as dúvidas sobre a gestação

Durante a gravidez, a futura mamãe fica cheia de dúvidas sobre os próximos nove meses. "São tantas as perguntas que, muitas vezes, durante as consultas do pré-natal, algumas deixam de ser formuladas por esquecimento. Costumo recomendar às minhas pacientes que elas anotem tudo num papel e não tenham vergonha: tirem suas anotações de dentro da bolsa e perguntem o que quiser. Quanto mais informação, mas tranqüila a gestante fica", afirma o ginecologista e obstetra, Aléssio Calil Mathias, diretor da Clínica Gênesis, em São Paulo.

A seguir, o médico lista as dúvidas mais comuns que surgem sobre a gravidez e com as quais ele se depara com mais freqüência durante o seu atendimento clínico diário:

– Grávida pode tomar remédio?

Aléssio Calil Mathias – Na teoria, ela não deve tomar remédio nenhum, a não ser com indicação médica. Isso porque é preciso pesar o risco-benefício: se a mulher tiver uma infecção grave, que pode provocar um parto prematuro precisará tomar antibiótico. Caso uma inflamação esteja provocando dor, também precisará ser combatida, pois o quadro não faz bem para o nenê. No entanto, cada caso precisa ser avaliado pelo médico que acompanha a gravidez.

– Por que a grávida sente muito sono?

Aléssio – Na gravidez há a produção de vários hormônios que interferem no metabolismo e favorecem o desenvolvimento do bebê. Uma das responsáveis pela incontrolável vontade de dormir é a glândula tireóide que modifica sua produção hormonal. É importante que a grávida respeite seus momentos de sono e preguiça. O crescimento do bebê dependerá de muita energia e boas horas de repouso ajudarão na renovação do corpo da mãe.

– Por que acontecem os enjôos?

Aléssio – Existem várias teorias que tentam explicar por que as mulheres enjoam durante a gravidez. Há o fator hormonal, o fator digestivo e até o psicológico, mas um veredicto certo a ciência ainda não deu. Do total de mulheres que enjoam na gravidez, 85% sentem os sintomas nos primeiros três meses, 5% vão sentir no segundo trimestre e 10% no final da gestação. E há aquelas que passam mal durante os nove meses. Para aliviar o incômodo indica-se o consumo de água gelada, chá de gengibre e a ingestão de bolachas salgadas.

– Grávida pode tomar bebida alcoólica?

Aléssio – Estudos mostram que o consumo de bebidas alcoólicas é contra-indicado na gestação. Um deles, publicado pela Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, confirma que o álcool está associado à restrição do crescimento do feto, sendo as meninas mais suscetíveis aos seus efeitos deletérios. Nos Estados Unidos, calcula-se que 10% das crianças nascidas com baixo peso foram expostas à bebidas alcoólicas durante a gestação. Já está estabelecido também que o álcool altera o desenvolvimento do bebê na barriga e até mesmo após o nascimento. Por isso, a bebida deve ser evitada ou até cortada do cardápio, principalmente no primeiro trimestre da gestação.

– A mulher pode tomar vacinas durante a gravidez?

Aléssio– A gestação não é o momento mais recomendado para se tomar vacinas, já que muitas delas contêm vírus ou bactérias vivas em pequenas quantidades que poderiam causar efeitos colaterais e até mesmo danos à formação do bebê. A mais recomendada é a antitetânica para a prevenção do tétano no recém-nascido. Essa vacina é composta apenas pela toxina e não pela bactéria, sendo inofensiva ao feto. Existem outras que podem ser usadas sob a orientação médica.

– É preciso tomar vitaminas durante a gestação?

Aléssio – A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza o uso do ácido fólico antes e durante toda a gestação. Essa vitamina é necessária para prevenir más formações neurológicas no bebê. Após o primeiro trimestre, indica-se a ingestão de suplemento de ferro e cálcio para evitar anemia. As demais vitaminas, como a do tipo C e minerais como o magnésio, também podem ser prescritas quando a dieta alimentar não suprir as necessidades diárias da mãe.

– Grávida com baixo peso pode prejudicar o desenvolvimento do feto?

Aléssio – Não há relação entre o baixo peso da mãe e o desenvolvimento do bebê. O que não pode acontecer é a mãe emagrecer durante a gestação porque está de regime. Nessa fase, o organismo concentra suas forças no feto e a mãe pode ficar debilitada se não comer bem.

– Quando o bebê começa a se mexer?

Aléssio – Desde os primeiros meses de vida intra-uterina o feto se movimenta. Esse é um sinal de vitalidade. Mas a mãe só vai perceber esses movimentos por volta do quinto mês de gestação. No início, estes movimentos se parecem com uma vibração e depois começam os chutinhos.

– A grávida pode manter relações sexuais?

Aléssio – Salvo contra-indicação médica, como nos casos de sangramento, a relação sexual pode e deve ser estimulada entre o casal. E não precisa ter qualquer preocupação com o bebê, ele está muito bem protegido. Como a barriga pode atrapalhar, será necessário testar novas posições.

– Como saber se a hora do parto chegou?

Aléssio – Existem três sinais principais que anunciam a hora do bebê nascer. Primeiro são as contrações uterinas. É uma dor que começa nas costas, passa para a frente e depois a mulher sente repuxar para baixo. Além disso, a barriga endurece a cada 10 minutos mais ou menos, no período de 1 hora. O segundo é o rompimento da bolsa. Ou, então, sangramento no nono mês. Isso é sinal de que o útero está se abrindo ou que a placenta está descolando. As três situações devem ser informadas ao obstetra que acompanham a gestante imediatamente.

– É normal sentir contrações meses antes do parto?

Aléssio – As contrações podem acontecer durante a gravidez inteira, mas são diferentes daquelas que antecedem o parto. Trata-se apenas de uma manifestação do útero mostrando que o órgão está preparado para o nascimento. Nesse caso, não há dilatação e ela não é rítmica.

– Como saber se a bolsa realmente rompeu?

Aléssio – A grande quantidade de líquido morno que escorre pelas pernas e molha a roupa é o sinal mais claro de que a bolsa que envolve o bebê se rompeu. Esse líquido pode ser esbranquiçado ou incolor. Quando a bolsa se rompe, a gestante deve ligar para seu médico e se dirigir ao hospital em, no máximo, seis horas.