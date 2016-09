Banco de Cadeiras de Rodas: Projeto do Lions completa um ano

[inspic=23875,right,fullscreen,200]O projeto benemérito “Banco de Cadeiras de Rodas”, do Lions Clube de Rondonópolis (Distrito LB-4 Divisão 3), que foi criado para possibilitar mais inclusão social, qualidade de vida e acessibilidade a portadores de limitações reduzidas, temporárias ou definitivas, completou ontem um ano de atividade e já prestou cerca de 125 atendimentos à população, beneficiando uma clientela com idade que vai de um ano e seis meses, até o caso de uma paciente de 93 anos de idade.

[inspic=23870,right,fullscreen,200]Mas, segundo o presidente do Lions Clube, Rodrigo Lugli, para se beneficiar do projeto, o candidato a uma cadeira ou equipamento de locomoção deve entrar em contato com a coordenação no Lions Clube, na Vila Aurora. Os integrantes fazem uma visita à pessoa, efetuam um cadastro, estudam a necessidade específica e saem a campo para viabilizar o recurso necessário. Quando não há necessidade de um equipamento especial e tendo em estoque, o paciente é beneficiado imediatamente.

O Lions mantém o projeto através de doações e adquire as cadeiras ou equipamentos de locomoção de três fábricas específicas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás.

O projeto ainda recebe ajuda dos reeducandos da Penitenciária da Mata Grande, que produzem e doam muletas para o banco.

Segundo Lugli, a maioria dos beneficiados, cerca de 60% apresentam limitações permanentes como paralisia cerebral, microcefalia, distrofias musculares, paraplergia, tretraplergia, etc. E cerca de 40% apresentam limitações temporárias já que muitos foram vítimas de acidentes de trânsito ou mesmo um Acidente Vascular Cerebral, os AVCs, ou derrames.

No caso das crianças, por exemplo, dependendo da limitação, os coordenadores fazem uma constatação das necessidades da criança, tiram as suas medidas, e encomendam uma cadeira especial para atender exclusivamente a esse paciente.

Quando a limitação é temporária, após a solução do problema, a cadeira usada é devolvida, restaurada e repassada a outro paciente.

No caso de limitação definitiva, caso surja algum problema com a cadeira ou equipamento cedido, o equipamento é recolhido, sanado o problema e devolvido ao paciente.

Ontem, durante a solenidade de comemoração do primeiro aniversário do Banco de Cadeiras de Rodas, outras cinco crianças e adolescentes com idades entre 7 e 15 anos foram beneficiadas com cadeiras especiais.

As mães dessas crianças, sendo uma com micro encefalia, três com paralisia cerebral e uma com distrofia muscular estavam contentes com o presente. E confirmaram que as cadeiras vão possibilitar uma grande comodidade não apenas às pacientes, que estarão mais confortavelmente acomodadas e poderão ser movimentadas com mais conforto e segurança, bem como será um alívio para os pais que não terão que carregar no colo os seus filhos especiais.

A leonina Luciene Viana Melo Silva, esposa do coordenador Rogis Silva, lembrou que a participação da sociedade está bem acima das expectativas. “Esse projeto é um trabalho de um alcance social muito grande, por isso nós precisamos que as pessoas continuem nos ajudando, contribuindo com o banco e fazendo as suas doações”, enfatizou.

Segundo o coordenador Rogis Silva, apesar dos cerca de 125 atendimentos já prestados, já existe uma fila de espera de pelo menos oito pessoas, como é o caso de um rapaz de 17 anos que ficou paraplégico ao ser vítima de disparo de arma de fogo.

O Lions Clube conta ainda com parcerias de entidades como o Lar dos Idosos que doou várias cadeiras usadas que foram restauradas e disponibilizadas aos cadastrados no projeto.

O presidente pede às pessoas que visitem o Lions Clube, conheçam o projeto de perto e ajudem a promoção “Compre uma pizza e ajude o Banco de Cadeira de Rodas”, que se encerra neste sábado (23). “É com esses recursos que o Lions mantém o banco de cadeiras”, completa Lugli.