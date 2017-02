Meu irmão morreu de câncer no pulmão. Posso ter a mesma doença?

Câncer de pulmão não é uma doença familiar e o fato de algum familiar ter tido este problema não aumenta o seu risco. Cerca de 90% dos casos são causados pelo cigarro e, geralmente, diagnosticados em fases avançadas, quando começam a aparecer os sintomas: tosse, falta de ar, dor no peito quando se respira fundo, perda de peso ou catarro com laivos de sangue e até mesmo com grandes coágulos de sangue.

Nas fases iniciais a doença é silenciosa e o diagnóstico é feito geralmente por acaso, como em um exame de check-up, por exemplo. O tratamento do câncer de pulmão inclui cirurgia, quimioterapia e radioterapia, dependendo das características de cada caso. O cigarro, além de causar câncer de pulmão, aumenta a chance de se ter outros tumores, como os de cabeça e pescoço, esôfago, pâncreas, bexiga, etc. Portanto, se você teve um irmão que morreu de câncer de pulmão, não fique preocupado em detectar sinais precoces da doença: o melhor é parar de fumar.

(*) Sergio Daniel Simon é oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.