Alergias podem piorar com ventilador

O ano de 2008 tem chances de entrar para a história como um dos mais quentes de todos os tempos. O calor chega a aumentar em até 40% as porcentagens de venda do setor de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, segundo informações de fabricantes de Catanduva (SP), conhecida como a capital do ventilador.

Assim como seus fabricantes, os aparelhos de ar-condicionado e ventilação estão fazendo hora extra nestes dias. Usados em residências, escritórios e no comércio, eles são a única solução para tornar a temperatura mais amena. Dormir em uma noite quente não é tão fácil. Estudos indicam que um ambiente propício para o sono tem temperatura menor do que 26 graus Celsius.

“Mal o ventilador não faz, mas acaba espalhando muita poeira, o que pode agravar algumas doenças”, avisa a assessora em pneumologia do Fleury Medicina e Saúde, Márcia Jacomelli. Para evitar o problema, diz ela, o ideal é fazer uma limpeza semanal no aparelho, que é mais indicado do que o ar-condicionado justamente pela portabilidade. Pneumologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, Luiz Carlos Losso diz que o ventilador é menos prejudicial do que o ar-condicionado porque ele apenas movimenta o ar, enquanto o ar-condicionado resfria a temperatura do ambiente. “O ventilador refresca porque a pessoa sente o vento batendo nela, mas, se estiver em um local mais quente, vai sentir o ar quente do mesmo jeito”, diz ele.

Quem pode sofrer com estes aparelhos são as pessoas que já têm problema de base – por exemplo, infecções respiratórias como sinusite, bronquite, entre outras – justamente porque eles espalham a poeira pelo ambiente. “O ar-condicionado é o pior, pois também resseca o ar”, diz Losso.

O melhor, segundo Márcia, é guardá-los como curingas para os dias muito quentes e úmidos. “Quando o ar está muito seco, aumenta a incidência de infecções respiratórias por vírus, sinusites, gripes e resfriados”, diz Márcia. Além disso, alerta a pneumologista, a concentração de ácaros no ambiente aumenta. Mais um motivo para desencadear alergias e infecções.

Depois de um sono embalado pelo ar-condicionado ou pelo ventilador, muita gente enfrenta o calor dos ambientes externos. Segundo Márcia, a mudança brusca de temperatura deve ser evitada O ideal é não deixar o ar em temperaturas muito baixas. Menos do que 20 graus Celsius é resfriado na certa. “O ideal é que a temperatura esteja entre 20º e 22ºC. Abaixo disso, o indivíduo precisará de agasalhos, o que gera um desconforto, particularmente no trabalho. A primeira atenção é com o clima no ambiente”, diz o pneumologista Rafael Stelmach, da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia (SPPT).