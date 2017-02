Espaço Médico – 17/10/2007

I Fórum de Especialidades Médicas

A Comissão Mista de Especialidades do Conselho Federal de Medicina comemora sete anos de atividades promovendo o I Fórum de Especialidades Médicas. O evento acontece no dia 8 de novembro, em Brasília. A Comissão, composta pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasileira (AMB) e Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), foi criada através da Resolução 1634/2002 com a proposta de definir critérios para criação e reconhecimento de especialidades e áreas de atuação médicas. Na programação, debates sobre as especialidades médicas, áreas de atuação da medicina atual e a formação do especialista no Brasil. As inscrições são gratuitas e estão abertas em www.portalmedico.org.br.

XV Simpósio Brasileiro de Sono

Neurologistas, psiquiatras, otorrinolaringologistas, médicos e profissionais de diversas áreas da saúde participarão, em 23 e 24 de novembro de 2007, do XV Simpósio Brasileiro do Sono, a ser realizado simultaneamente ao IX Congresso Paulista do Sono e VI Simpósio Internacional do Sono. Promovido pelo Departamento de Neurologia da Associação Paulista de Medicina (APM), o evento abordará o que há de mais atual na área dos distúrbios do sono. Contará com a participação de palestrantes dos maiores centros de estudos nacionais e internacionais. Confira todas as informações e a programação na íntegra em www.apm.org.br/sono/